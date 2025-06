Niektorí tvrdia, že je to divné, iní zas, že normálne. Súťažiaci v Bez servítky vyvolal v ľuďoch dilemu

Nie je týždeň, počas ktorého by relácia Bez servítky nevyvolávala diskusie medzi divákmi. Väčšinou pritom ide o negatívne konotácie spájajúce sa buď s danými súťažiacimi alebo ich praktikami v kuchyni. Azda najdiskutovanejšími naďalej ostávajú napríklad bujóny a vegeta v kuchárskej šou alebo to, ako sa jednotliví súťažiaci prezentujú pred kamerami.

Minulý týždeň v Bez servítky bol plný drámy. Súťažiaci menom Rado totiž o sebe vo veľkom hlásal, že preferuje luxus a potrpí si na kvalitné jedlo. Nehodlal však zjesť tatarák a pri víne u jeho súperky zisťoval, odkiaľ je. Jeho menu bolo nakoniec katastrofou a jeho súperi sa pýtali, kam zmizol jeho preferovaný luxus. Tento týždeň sa zdá o niečo pokojnejší a namiesto kritiky a urážok diváci začali debatu.

Je to normálne alebo nie?

Tento týždeň sa šou presunula na východ a ako prvý varil Michal. Tomu menu nevyšlo úplne podľa predstáv, no to nebolo to, čo divákov zaujalo najviac. Ich pozornosť si totiž získal jeho súper Šimon, ktorý sa rozhodol s ostatnými zvítať bez topánok.

Tento okamih neostal bez komentára a diváci sa nevedeli zhodnúť na tom, či to je normálne, alebo nie. „Nie je týždňa… Nie je týždňa, aby tam nebol nejaký exot,“ zhodnotil napríklad jeden divák. „To čo za čudo,“ pridala sa ďalšia. V komentároch sa navyše našli aj pochyby, keďže si niektorí mysleli, že tento krok spravil len preto, že bol v televízii. „Neverím, lebo prsty má opálené a priehlavok biely. Ja mám tak v lete podľa šľapiek,“ vysvetlila diváčka.

V komentároch sa však zoskupilo aj množstvo ľudí, ktorí tvrdili, že je to normálne alebo dokonca zdravé. „Úplne normálna vec, úplne. Čudní ľudia sú takí, ktorí tomu nerozumejú,“ argumentoval napríklad jeden muž. Ďalší sa hneď pridal: „Kto chce, nosí topánky, kto chce, chodí naboso. Niekto na podpätkoch, niekto v teniskách. Každého vec, netreba súdiť.“

„Neviem, prečo tu každý nadáva, je to jeho vec. Keď chce chodiť bosý, tak nech chodí. Nevidím na tom nič zlé,“ dodala diváčka.