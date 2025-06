Takáto kritika súťažiaceho v Bez servítky tu hádam ešte nebola. Prekonal vraj aj špekáčikového kráľa

Diváci Bez servítky už v tejto šou zažili rôzne situácie. Niekedy dokonca také vyhrotené, že neveria vlastným očiam. Naštvať ich pritom vie aj to, keď do šou príde vegán, vegetarián či frutarián. Najmä keď o tom nevie ten, ktorý varí v pondelok a nakoniec jednému z hosťov nemá čo ponúknuť.

V šou sa vystriedalo viacero tvárí, ktoré si diváci zapamätali. Napríklad, nezabudli na účinkovanie Nory Kabrheľovej či Strýca Filipa. Vo veľkom tiež obľubujú zostavy kuchárov, občas aj s nejakou tou odborníčkou na pečenie, keďže vtedy má podľa nich relácia najvyššiu úroveň. Potom sú tu však aj takí súťažiaci, u ktorých prichádza otázka, prečo sa vôbec prihlásili. Napríklad Filip, ktorý po účinkovaní dostal prezývku „špekáčikový kráľ“. Ani on však nebol najviac kritizovaným súťažiacim.

Nešetria kritikou

Naposledy sa v Bez servítky stretli Erika, Bibiana, Rado, Táňa a Samo. Najviac pozornosti si však získal Rado, a to aj od divákov, aj od súťažiacich. Nakoniec Erike praskli nervy a rozhodla sa mu povedať, čo si o jeho povýšeneckom správaní a poznámkach myslí. Vykričala mu, že sa hrá na niečo, čo nie je, keďže má vysoké požiadavky, pričom on sám nedal 20 eur za obrus, keďže mu to pripadalo drahé. Celý týždeň sa pritom prezentoval ako vyznávač luxusu a dokonca mal namiesto koreničiek na stole parfumy.

U Bibiany sa pýtal, či je víno drahé a zaujímalo ho, či je z Francúzska, u Sama zas kritizoval tatarák, keďže nemá rád surové mäso a považuje ho za mastné. Už v tomto momente ho začali diváci v komentároch kritizovať, keďže nazval jedlo hnusným a komentoval ho napriek tomu, že ho ledva ochutnal.

„Podľa môjho názoru v tomto prípade nejde o to, komu čo chutí, ale ak sa raz prihlásim do relácie o varení, v ktorej mám hodnotiť jedlá súperov, tak hodnotím, či je jedlo dochutené, dovarené, prevarené… tieto stratégie sa už nedajú pozerať,“ zhodnotila diváčka. Navyše sa smiali na tom, že kritizoval tatarák ako nechutné mäso, pričom povedal, že s hamburgerovým nemá problém. „Podľa mňa je oveľa väčší hnus v tom hamburgerovom mäse, kde zomelieme kadečo. V tom tataráku aspoň viem, že jem kvalitné hovädzie mäso,“ zhodnotila diváčka.

Diváci tiež komentovali to, že na to, že mal Rado takéto prísne požiadavky, nevedel zvoliť ani správnu veľkosť košele a chýbalo mu pod ňou tielko. „Sa pozri, ako máš košeľu,“ odkázala mu napríklad diváčka. Zároveň ho rovnako ako súťažiaci skritizovali v komentároch za to, že nepozná pravidlá stolovania, keďže prvý tanier s jedlom dal sebe, potom druhý podal Samovi, keďže je tam jediný ďalší chlap a až potom dal jedlo ženám.

Po celom týždni Rado zanechal v divákoch poriadne zlý dojem, o čom svedčí aj ich hnev, ktorý vyjadrili v komentároch. Hneď niekoľko príspevkov spustilo debatu v komentároch a ich počty sa pohybovali v počte 300 až 500 komentárov na príspevok. Na Rada tak rozhodne diváci tak skoro nezabudnú a zatiaľ je nielenže najkomentovanejším súťažiacim, ale aj tým najviac kritizovaným.

„Sebestredný, nafúkaný chlap, ktorý nemá základy etikety a o varení ani potuchy. A tvári sa ako…“ ohodnotila ho diváčka v komentári. Druhá sa hneď pridala: „Obyčajný nafúkaný narcis. Ten musí byť v kolektíve veľmi obľúbený. Okolo luxusu ešte ani nešiel, čo navaril? Nič, len grc.“ Tretia zas odkázala: „Požičal si panvicu na palacinky, aj tú doškrabal, kde je luxus, keď nemá na panvicu? Obyčajný chudák, ktorý sa len chce hrať na pána.“