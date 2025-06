Ruža pre nevestu čelí kritike. Po špeciáli sa diváci pustili nielen do televízie, ale aj do moderátora Krištofa

Ruža pre nevestu vždy patrila k mimoriadne sledovaným reláciám na slovenských obrazovkách. Diváci si užívali drámy, ale aj každý zaľúbený pohľad. Nie tak div, že po tom, ako skončila tretia séria a televízia oznámila ďalšiu dodatočnú epizódu, všetci sa tešili. Rýchlo ale zistili, že táto epizóda vôbec nebola to, čo čakali.

Špeciálnej epizódy sa nezúčastnilo hneď viacero súťažiacich, napríklad Anička či Berenika. Aj bez nich však táto epizóda bola plná kontroverzie, hádok aj obviňovaní. Bolo zjavné, že nie všetky dievčatá si v šou sadli a hoci od natáčania prešli dlhé mesiace, konflikty sa vyostrili práve v tomto špeciáli. Mnohí diváci to pritom považovali za prehnané a za niektoré okamihy kritizovali televíziu.

Vraj to už prehnali

V špeciáli sa stretlo viacero dievčat z poslednej série, zatiaľ čo tie z minulých sedeli v publiku a mohli im klásť otázky. Dievčatá však našli témy na rozoberanie aj samy a viaceré momenty sa strhli v hádku. Či už šlo o Noemi s Azrou alebo Mišku so Sárou. Najhorší okamih však podľa divákov prišiel vtedy, keď Krištof Zuzke pripomenul kritiku, ktorú zažívala po odvysielaní prvých epizód. Na celý problém pritom upozornila influencerka Alex Kučerová, ktorú mnohí poznajú ešte ako Alex Godaly.

Alex vo videu upozornila na to, že dievčatá boli v tomto špeciáli ukázané z toho najhoršieho svetla a že namiesto toho, aby potvrdili to, ako tvrdili, že sa situácie vo vile vyostrili pre ponorkovú chorobu, do tohto špeciálu nedošli s gráciou, ale ešte viac sa „zhovädili“. „Neprekvapuje ma to, Markíza dosiahla, čo chcela,“ dodala influencerka.

Komentáre pod videom rýchlo ukázali, že nebola jediná, kto si to myslel. „Mňa by len zaujímalo, či sa Krištofko necítil jak k*kot, keď tam Zuzke čítal, ako je jej mamka krajšia od nej. Že Markíza je hnoj, to vieme, ale o Krištofovi som mala kúsok vyššiu mienku,“ znel napríklad jeden z nich.

Ďalšia diváčka sa hneď pridala: „Ja nechápem, prečo sa tak strašne začalo v posledných týždňoch ešte viac popularizovať a propagovať zhadzovanie, zosmiešňovanie a šikana ľudí, ktorí si to k tomu ešte ani vôbec nezaslúžia, namiesto toho, aby práve televízia spravila opak a prestalo sa takéto správanie tolerovať. Začalo to už na Farme, kde sa prejavila veľká šikana a televízia nič nespravila, potom tu máme Ružu, kde tiež vznikla šikana, zas na to televízia nijako nereagovala a teraz tento prípad… a televízia sa tvári ako víťaz, že na šikane zarába. Bravo, vážne krásny príklad ľuďom.“

K situácii sa vyjadrila dokonca aj Mirka, ktorá v prvej sérii Ruže pre nevestu skončila na druhom mieste a v špeciáli sedela v publiku. Napísala: „1000 % súhlasím, ja som mala chuť sa po 5 minútach postaviť a odísť. A s tou Zuzkou to bolo naozaj hrozné, ja som sa za ňu cítila strašne, fakt to bolo, ani neviem ako to pomenovať… ešte viac ponižujúce ako tie samotné hejty…“

Svoje názory neskrývali