Niektorí ste si to už možno všimli: Vyhľadávanie na googli sa výrazne zmenilo, novinka je konečne prístupná aj na Slovensku

Google spustil na Slovensku novú funkciu vo svojom vyhľadávaní, ktorá má uľahčiť verejnosti získavanie informácií.
Ide o tzv. Režim AI, ktorý sa používateľom zobrazuje ako prvé tlačidlo pri vyhľadávaní. Používateľ, ktorý na takéto tlačidlo klikne, bude presmerovaný na AI softvér Gemini (z dielne Googlu). V ňom sa používateľovi zobrazia informácie k dopytu, ktorý do vyhľadávania zadal.
Tlačidlo sa tiež zobrazuje aj na hlavnej stránke googlu vo vyhľadávacom poli na pravej strane. Po jeho kliknutí budete taktiež presmerovaní na Gemini. Ak ste pri vyhľadávaní zadali nejaké slová, tie sa vám automaticky prenesú do softvéru a AI vám k zadanému dopytu poskytne informácie.
Podľa portálu Živé je táto funkcia v zahraničných štátoch už dlhšie. V USA ju napríklad testujú od marca tohto roka.
