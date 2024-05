V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik

Slovensko sa v 90. rokoch prebudilo do novej éry a po páde bývalého režimu začalo spoznávať kapitalistický svet so všetkými jeho vymoženosťami či nástrahami v plnej paráde. Divoké obdobie sa nespája iba so vzostupom mafie či privatizáciou, ale aj so skutočným rozvíjaním podnikateľského segmentu. V rámci neho k nám začali prenikať, okrem iného, tiež rôzne „západné“ produkty a brány otvárali prvé zahraničné reťazce.

Ako napísal portál Aktuality.sk, prvý kontakt so stravovaním západného typu získali Slováci prostredníctvom rôznych stánkov s pizzou, langošmi či hot-dogmi. Iste, v tej dobe sa to nedalo so súčasným rýchlym občerstvením ani zďaleka porovnať, no zároveň sa tiež nedá povedať, že by si takéto jedlo Slováci špeciálne zamilovali. To však ešte netušili, aký ošiaľ už o pár rokov spôsobí slávny americký reťazec s výrazným žltým logom.

Prvá reštaurácia ako atrakcia

Mnohí Slováci dodnes netušia, že vôbec prvá slovenská reštaurácia fastfoodu McDonald’s nebola otvorená v Bratislave, ale v srdci našej krajiny – v Banskej Bystrici. Konkrétne to bolo v októbri 1995 a ako píše Startitup, išlo vôbec o prvú zahraničnú sieť tohto typu na Slovensku. Kým dnes už väčšina konzumentov vníma McDonald’s ako samozrejmosť, počas 90. rokov išlo doslova o atrakciu. Nadšenie neskrýval ani vtedajší primátor, ktorý hovoril o významnom kroku pre celé mesto.

„Bolo to v tom čase niečo nevídané a pre Bystričanov to bola veľká česť a hrdosť na to, že sa otvoril prvý McDonald´s práve v Banskej Bystrici. Vytvorila sa tu neopísateľná mánia a dlhé týždne sem ľudia chodili húfne sa väčšinou iba pozrieť na atrakciu menom McDonald´s. Všetci boli zvedaví a chceli sa tým pochváliť, že tam boli,“ povedal pre Aktuality manažér tejto prevádzky Miroslav Kmeť.

A nebolo sa čo čudovať, Slováci sa dovtedy s ničím podobným nemali možnosť stretnúť. Absolútnou novinkou bol aj celý spôsob fungovania reštaurácie, objednávanie, platba, rýchly výdaj, ponuka pokrmov a nápojov, nehovoriac o systéme „drive-in“ či kultúre stravovania, ktorá sa moderným a nezafajčeným priestorom citeľne odlišovala od všetkého, čo sme dovtedy v rámci gastronómie poznali.

Legendárny Big Mac či detský Happy Meal opantali zákazníkov a konzumácia v McDonalde sa dala prirovnať k privilégiu. Rodiny chodili do reštaurácie za odmenu a na rozdiel od zahraničia sa fastfood považoval za vyšší štandard stravovania. Dôvodom boli rozhodne aj ceny, ktoré reťazec prispôsobil svojmu zahraničnému štandardu. Tento štandard však ani zďaleka nebol slovenskou normou a „mekáč“ bol pre Slovákov skutočne drahou alternatívou. Ani to však konzumentov neodradilo.

Rozširovanie pokračuje, americkú ikonu víta aj východ

Ako informoval portál Trend, dôkazom úspešného pôsobenia bol aj fakt, že v roku 2001 mal McDonald’s na Slovensku už desať reštaurácii. Rok po Banskej Bystrici otvoril v hlavnom meste, neskôr pokračoval do Trnavy a v roku 1999 ho s nadšením vítali Košičania. V spomínanom roku 2001 bola zároveň otvorená pobočka tohto rýchleho občerstvenia v bratislavskom Poluse, ktorá sa od iných odlišovala tým, že bola súčasťou foodcourtu v nákupnom centre a zákazníci tak zdieľali gastroprevádzku s inými prevádzkami.

