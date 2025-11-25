Nezamestnanosť na Slovensku dosiahla historické minimum, ale platy stále nerastú. Toto je šanca, ako zarábať viac

Martina Saktorová
Sponzorovaný obsah
Nezamestnanosť síce klesá, ale peňaženky zostávajú prázdne.

Na prvý pohľad to vyzerá ako dobrá správa – nezamestnanosť na Slovensku je najnižšia za poslednú dekádu. Podľa údajov Ústredia práce dosiahla v 2. štvrťroku 2025 hodnotu 5,3 %, čo je na úrovni historického minima. Zamestnať sa teda dnes dokáže prakticky každý, kto chce. Problémom však zostáva niečo iné: mzdy nerastú tak rýchlo, ako by mali.

Podľa Štatistického úradu SR dosiahla priemerná mesačná mzda v roku 2024 výšku 1 524 €, čo je medziročne síce o 6,6 % viac, no v prvom štvrťroku 2025 tempo rastu spomalilo na 4,9 %. Pri inflácii, ktorá sa pohybovala okolo 4 %, ide len o minimálny reálny nárast.

Čo to znamená v praxi:

  • priemerný zamestnanec si síce formálne prilepšil, ale jeho reálna kúpna sila prakticky stojí,
  • väčšina ľudí zarába pod priemerom (mediánová mzda je približne o 300 € nižšia),
  • rast cien bývania, energií či potravín z peňaženky odkrajuje stále väčší kus.

Slovensko pracuje, ale nezbohatne

Napriek rekordne nízkej nezamestnanosti ostáva Slovensko v dolnej polovici európskeho rebríčka platov. Podľa Eurostatu dosahuje priemerný slovenský zárobok len približne 65 % priemeru EÚ a menej ako 50 % miezd v Rakúsku či Nemecku.

Priemerný Slovák tak za tri roky zarobí približne 54 000 € brutto, teda okolo 42 000 € v čistom. Po odrátaní bežných výdavkov (bývanie, potraviny, doprava, energie), ktoré podľa Eurostatu tvoria viac než 70 % mesačných príjmov, ostáva v peňaženke len minimum.

Aj to je zrejme dôvodom, prečo podľa prieskumov nemá až tretina Slovákov žiadne úspory a ďalších 40 % si dokáže odložiť menej než tri mesačné platy.

Ak rast platov stagnuje, riešením môže byť podnikanie

Zarábať viac dnes už neznamená len čakať na zvýšenie platu. Čoraz viac ľudí hľadá spôsoby, ako si vytvoriť vlastný príjem – flexibilnejší, stabilnejší a v dlhodobom horizonte aj výnosnejší.

Jednou z možností, ktorá dnes priťahuje čoraz väčšiu pozornosť, je projekt podpodnikat.sk. Umožňuje začať podnikať prakticky komukoľvek v lukratívnych oblastiach, ktoré si zachovávajú stabilitu aj v čase kríz:

  • financie,
  • reality,
  • autá,
  • komodity.

Človek tu získava šancu využiť svoje komunikačné schopnosti, rozvíjať sa a vďaka mentoringu a vzdelávaniu si postupne vybudovať vlastný biznis.

Nielen rýchle zbohatnutie, ale skutočná cesta nahor

Ambiciózny projekt Profi+ ponúka jasne nastavený plán, ako sa dá vypracovať bez rizika a bez počiatočného kapitálu. Pri dodržaní cieľov dokonca môžete po troch rokoch získať 30 000 €. Všetko s podporou mentorov a vzdelávacích programov, ktoré vás naučia myslieť finančne – nielen zarábať, ale aj správne narábať s peniazmi.

Súčasťou projektu je aj Akadémia+, ktorá sa zameriava na rozvoj finančnej gramotnosti a praktických zručností. Vďaka nej získaš znalosti, ktoré ti ostanú celý život, bez ohľadu na to, akou cestou sa rozhodneš ísť.

Slovensko potrebuje viac ľudí, ktorí sa neboja začať

Dnešná ekonomika ukazuje zaujímavý paradox: práce je dosť, ale peňazí nepribúda. Nízka nezamestnanosť sa totiž automaticky nerovná vysokým príjmom – a to je priestor, kde môžete konať.

Ak chcete rásť, nielen „prežívať“, možno je čas zmeniť spôsob, ako zarábate peniaze. Nie od výplaty k výplate, ale aktívne, s možnosťou ovplyvniť vlastný úspech.

Ako na to, zistíte na www.podpodnikat.sk.
V spolupráci s Profi+

