Nevideli ste ju? Zmizlo iba 10-ročné dievčatko, polícia vyhlásila mimoriadne pátranie

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Ružomberku vyhlásilo pátranie po 10-ročnej Mariyi Deviatkovej, s trvalým bytom na Ukrajine, ale momentálne býva v Ružomberku.
Je nezvestná od nedele (24. 8.), keď v poobedných hodinách mala odísť do obchodného domu v Ružomberku a doposiaľ o sebe nepodala žiadnu správu. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Dievča je vysoké 145 až 150 centimetrov, má chudú postavu, čierne vlasy po plecia a hnedé oči. Oblečené malo čierne tričko s krátkym rukávom, dlhé sivé nohavice, čierne tenisky značky Adidas a čierny ruksak. „Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení PZ alebo súkromnou správou na oficiálnej facebookovej stránke polície,“ vyzvala Šefčíková.
