Slovenskí študenti zažiarili v Indii: Z prestížnej medzinárodnej olympiády si odnášajú zlato, striebro aj bronz

Foto: Slovenská akadémia vied

Nina Malovcová
Slováci zažiarili na medzinárodnej súťaži.

Slovenskí študenti dosiahli obrovský úspech na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky, ktorá sa v auguste konala v indickom veľkomeste Mumbai. Súťaže sa zúčastnili mladí nadšenci vedy zo 64 krajín sveta a medzi nimi aj slovenská pätica, ktorá si domov priniesla hneď päť ocenení vrátane zlatej medaily.

Ako uvádza portál astro novinky, Slovensko reprezentovali Tomáš Kubrický, Patrik Prítrský, Peter Švrlo, Mário Tlamka a Vladimír Slanina. Počas desiatich dní čelili náročným teoretickým úlohám z rôznych oblastí astrofyziky, venovali sa dátovým analýzam a preverili aj svoje praktické schopnosti pri práci s ďalekohľadom či v planetáriu.

Päť účastníkov, päť ocenení

Každý zo slovenských študentov získal v Indii ocenenie. Vladimír Slanina si odniesol čestné uznanie za výnimočné zvládnutie praktickej časti súťaže. Mário Tlamka vybojoval bronzovú medailu.

Patrik Prítrský a Peter Švrlo získali strieborné medaily. Najvzácnejšia z medailí, zlatá, patrí Tomášovi Kubrickému, ktorý sa tak zaradil medzi najúspešnejších účastníkov tohto ročníka.

Úspech ako inšpirácia

Organizačný tím Astronomickej olympiády označil výsledky študentov za obrovský úspech. Podľa nich môžu byť ocenení mladí vedci inšpiráciou aj pre ďalších žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa rozhodnú venovať astronómii a zapojiť sa do olympiády. „Veríme, že naši úspešní študenti budú inšpiráciou pre ostatných,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Účasť Slovenska na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky zabezpečila Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Výpravu podporilo aj Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V tomto slovenskom meste nebude celý týždeň teplá voda: Ľudia sa musia pripraviť, odstávka potrvá…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac