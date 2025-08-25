Slovenskí študenti zažiarili v Indii: Z prestížnej medzinárodnej olympiády si odnášajú zlato, striebro aj bronz

Slovenskí študenti dosiahli obrovský úspech na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky, ktorá sa v auguste konala v indickom veľkomeste Mumbai. Súťaže sa zúčastnili mladí nadšenci vedy zo 64 krajín sveta a medzi nimi aj slovenská pätica, ktorá si domov priniesla hneď päť ocenení vrátane zlatej medaily.
Ako uvádza portál astro novinky, Slovensko reprezentovali Tomáš Kubrický, Patrik Prítrský, Peter Švrlo, Mário Tlamka a Vladimír Slanina. Počas desiatich dní čelili náročným teoretickým úlohám z rôznych oblastí astrofyziky, venovali sa dátovým analýzam a preverili aj svoje praktické schopnosti pri práci s ďalekohľadom či v planetáriu.
Päť účastníkov, päť ocenení
Každý zo slovenských študentov získal v Indii ocenenie. Vladimír Slanina si odniesol čestné uznanie za výnimočné zvládnutie praktickej časti súťaže. Mário Tlamka vybojoval bronzovú medailu.
Patrik Prítrský a Peter Švrlo získali strieborné medaily. Najvzácnejšia z medailí, zlatá, patrí Tomášovi Kubrickému, ktorý sa tak zaradil medzi najúspešnejších účastníkov tohto ročníka.
Úspech ako inšpirácia
Organizačný tím Astronomickej olympiády označil výsledky študentov za obrovský úspech. Podľa nich môžu byť ocenení mladí vedci inšpiráciou aj pre ďalších žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa rozhodnú venovať astronómii a zapojiť sa do olympiády. „Veríme, že naši úspešní študenti budú inšpiráciou pre ostatných,“ uvádza sa v tlačovej správe.
Účasť Slovenska na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky zabezpečila Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Výpravu podporilo aj Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
