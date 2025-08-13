Neuveriteľný prípad z Česka, z ktorého zostáva rozum stáť: Poslankyňa si chcela objednať vraždu psa

Poslankyňa českého parlamentu za hnutie ANO Margita Balaštíková sa podľa zistení servera Seznam Zprávy opakovane snažila objednať zabitie psa, ktorý patril novej partnerke jej exmanžela, s ktorým sa v tom čase rozvádzala.
Prostredníctvom úradov tiež chcela poškodiť exmanželovu firmu. Konanie poslankyne odsúdili mnohí koaliční politici, ale aj jej stranícky šéf Andrej Babiš, ktorý ju preto vyradí z kandidátky do volieb do Poslaneckej snemovne. Balaštíková, ktorá je tieňovou ministerkou poľnohospodárstva najsilnejšej opozičnej strany, nahrávku označila za podvrh a článok za napísaný na objednávku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Babišova reakcia
„Je to absolútne neprijateľné a (Balaštíková) musí okamžite skončiť. Neviem si predstaviť, že by niečoho takého bol človek schopný,“ citoval server Babiša. Pripomenul, že on sám má štyri psy a jeho hnutie zvieratá vždy podporovalo. „Celý čas spolupracujeme s ochrancami zvierat, moja nadácia podporuje záchranné stanice a útulky, preto to absolútne nedokážem pochopiť,“ dodal Babiš.
Pre server iDNES.cz potom potvrdil, že poslankyňa, ktorá bola tretia na kandidátke hnutia v Zlínskom kraji, kandidovať nebude. To, že sa Balaštíková snažila objednať zabitie psa, vyplýva z nahrávok, ktoré tajne urobil jej bývalý muž v ich dome. Podľa svojich slov chcel mať dôkazy o vzájomných konfliktoch, ktoré by mohol predložiť aj polícii. Poslankyňa sa na nahrávkach pýta určitého muža, kedy dohodne, aby psa zastrelili, a koľko to stojí.
Na nahrávkach sú tiež zachytené telefonáty, v ktorých poslankyňa plánuje prostredníctvom svojich kontaktov na hygienickej stanici v Zlíne posielať opakované kontroly do firmy exmanžela a tým jej škodiť. Kontroly rôznych úradov sa v roku 2023 vo firme skutočne začali a podľa servera pokračujú dodnes. Kontrolami aj prepojením Balaštíkovej s vedením hygieny za zaoberá polícia.
Trestné oznámenie podala Balaštíkova firma. „Samotné podanie obsahuje mnoho informácií, ktoré v súčasnosti preverujeme a vyhodnocujeme, a to vrátane nahrávok. To sa týka aj potenciálneho zabitia zvieraťa. Časť doterajších poznatkov viedla k tomu, že sme začali úkony trestného konania a tie zvyšné ďalej analyzujeme,“ uviedla polícia na sociálnej sieti X.
Babiš uviedol, že ak existuje podozrenie, že Balaštíková zneužila svoju funkciu, musí to okamžite vysvetliť. Podľa nej bol však článok napísaný na objednávku a bez toho, aby si autor overil fakty. „Ak je pravda, že sa polícia celou záležitosťou zaoberá, čo však doteraz neviem, tak očakávam, že sa oboznámim s tým, čo som údajne hovorila,“ napísala v reakcii na sociálnej sieti Facebook.
