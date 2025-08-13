Dôchodky budú nižšie, na obedy a vlaky zadarmo zabudnite: Vláda míňa ako zbesilá, analytici naznačili, aký scenár nás čaká

Analytici to nevidia ružovo, minister financií je maliar, vláda dovolenkuje, premiér pláva.

Slovenské verejné financie podľa analytickej platformy Dáta bez pátosu nevykazujú pozitívny vývoj. „Vláda míňa ako zbesilá, ani náznak šetrenia,“ konštatujú analytici.

Výber daní je medziročne vyšší o 15 %, pričom rastú príjmy z dane z príjmu zamestnancov, a to vďaka okresanému daňovému bonusu a rastu platov, dane z príjmu firiem, spotrebné dane, dane z hazardu a transakčná daň. Za sedem mesiacov narástli príjmy štátneho rozpočtu o 17 %.

Včera sme prežrali to, čo sme mali zajtra investovať

Napriek tomu podľa analytikov štát všetko minie, pričom investičné výdavky sú rekordne nízke. Za sedem mesiacov len 1,7 miliardy eur. „Včera sme prežrali to, čo sme mali zajtra investovať,“ upozorňujú Dáta bez pátosu. Úroky z dlhu narástli medziročne o 40 %, hoci úrokové sadzby klesajú. Vláda oproti minulému roku podľa analytikov ušetrila 300 miliónov na rodičovskom bonuse a 300 miliónov na nižších daňových bonusoch.

Nepomáha podľa nich ani plán obnovy či eurofondy, ktoré sa čerpajú len na úrovni 8 % z obdobia 2021 – 2027. Analytici varujú, že úroky z dlhu budú ďalej rásť. V roku 2023 boli na úrovni 1 miliardy eur, v roku 2026 majú dosiahnuť 2 miliardy a v roku 2028 až 3 miliardy eur. „Nie, nezbankrotujeme. Požičajú nám. Veľa a koľko bude treba. Nebude to lacné. Všetko pôjde na úroky,“ uvádzajú analytici.

Grécka cesta

Ako Grécko – všetko budeme musieť predať. Dôchodky pôjdu dole, dávok bude menej, v zdravotníctve len bežné opravy, žiadne vlaky zadarmo, žiadne obedy zadarmo, žiadne olympijské haly v Šamoríne, diaľničné známky za 200 eur, odchod do dôchodku bude po šesťdesiatpäťke, invalidné dávky pôjdu len zlomku ľudí, policajti zostanú v starých uniformách, mladí utečú za prácou do Poľska a Čiech, sanitiek bude polovica, športové poukazy sa zrušia, výsluhové dôchodky tiež. Takto to vidí analytická platforma Dáta bez pátosu.

