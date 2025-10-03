Netflix má totálnu pecku: Nový true-crime od tvorcov Dahmera vás dostane. Ukazuje muža, ktorý robil s telami zverstvá

Fanúšikovia skutočných kriminálnych príbehov, zbystrite! Tvorcovia seriálu Monster sa v novej sérii bližšie pozreli na hrôzy, ktoré spáchal Ed Gein – vrah a vykrádač hrobov, ktorý z ľudských tiel vyrábal nábytok, obleky a masky.
Keď režiséri Ryan Murphy a Ian Brennan v roku 2022 priniesli na obrazovky Netflixu šokujúci príbeh Jeffreyho Dahmera, spôsobili totálny ošiaľ. Fascinovaní diváci rozoberali množstvo detailov, až sa objavila kritika na glorifikáciu tohto vraha. O dva roky nato zas prišli s prípadom bratov Lylea a Erika Menendezovcov a opäť sa stretli s kladným prijatím.
Dnes má na červenej streamovacej službe premiéru 8-dielna tretia séria s názvom The Ed Gein Story (Príbeh Eda Geina) a prvé recenzie naznačujú, že nás čaká poriadne temná jazda. Podarí sa jej ale prekonať latku, ktorú nastavil Dahmer?
Do roly brutálneho zločinca, ktorý vyčíňal v 50. rokoch minulého storočia, bol obsadený herec Charlie Hunnam. Môžete ho poznať napríklad zo seriálu Zákon gangu (Sons of Anarchy) alebo z filmu Gentlemani (The Gentlemen).
Tvorcovia avizovali, že okrem samotných zvrátených činov sa sústredili na vykreslenie príbehu duševného zdravia Eda Geina. Ako sa im to podarilo a či táto stránka seriálu nezanikne popri zverstvách, ktoré spáchal, už môžete zistiť sami.
Čo spáchal Ed Gein?
Podľa The Sun sa Ed Gein priznal k zavraždeniu dvoch žien, počet jeho obetí je však pravdepodobne vyšší. Okrem toho zvrátený vrah vykopával mŕtvoly na cintoríne a oddával sa nekrofílii. Na základe nálezov v dome sa odhaduje, že ich mal vykopať najmenej 40. Následne telá rozkúskoval a vyrábal si z nich masky, obleky a doplnky.
Gein bol zatknutý, no napriek ohavnostiam, ktoré napáchal, sa pred súd postavil až v roku 1968. Diagnostikovali mu totiž duševnú chorobu. Odborníci stanovili, že v čase vrážd bol nepríčetný a bol umiestnený do nemocnice pre duševne chorých zločincov. Pri výsluchoch priznal, že opakovane navštevoval tri miestne cintoríny, aby vyberal nedávno pochované telá. Údajne bol vtedy vo zvláštnom stave, ako keby bol omráčený.
Viac o jeho živote, komplikovanom vzťahu s matkou, ktorá ho psychicky týrala, a treste, ktorý si vyslúžil, sa dozviete v našom článku.
Nahlásiť chybu v článku