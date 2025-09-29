Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny

V dnešnej dobe je možné získať si publikum na sociálnych sieťach všeličím. Niekedy sú to jednoduché tančeky a lip sync, inokedy bláznovstvá, ktoré sa stali virálnymi. Napríklad – zachytili ste videá, ktorých autor čistí každý deň jednu a tú istú dlažobnú kocku svojou zubnou kefkou? Prvý deň jeho kreatívneho experimentu videlo 1,6 milióna ľudí. No potom sú tu tvorcovia, ktorí možno nechcú ani tak zabávať ľudí, ako ich vydesiť či znepokojiť. Ak by na vás pri scrollovaní na sociálnych sieťach vyskočilo uprostred noci video tejto slečny, mohli by ste mať vážny problém. Viacerým sa to už stalo a neboli z toho nadšení.
Na TikToku táto záhadná bytosť vystupuje pod prezývkou @raiaaa786 a číslo jej sledujúcich sa blíži k miliónu. Mnohé z videí, ktoré zverejnila, videlo niekoľko miliónov ľudí, a kým niektorí len vyjadrujú svoje zdesenie, ďalší obdivujú jej kreativitu a nepredvídateľnosť, ktorou spomedzi množstva identického obsahu skutočne vyniká.
Ústa otvorené do šialených rozmerov a vychudnuté končatiny
Jej úplne prvé video, ktoré je na sociálnej sieti dostupné, bolo pridané len koncom júna a dosiahlo takmer šialených 98 miliónov prehraní. V pozadí hrá ruská skladba a ona na nahrávke otvára ústa do rozmerov, o akých ste možno ani netušili, že sú možné.
„Mala by si ísť robiť hororové filmy, toto je divoké!“ odkázal jej jeden z komentujúcich. Viacerí žartovali, že keď nám zubár v kresle povie, aby sme otvorili ústa dokorán, má tým na mysli presne toto.
No našli sa aj takí, ktorí toto video nechceli vidieť. „Rada by som vedela, čo som spravila, že toto skončilo na mojej domovskej stránke,“ priznala zdesená diváčka.
@raiaaa786 #loveyou ♬ оригинальный звук – МУЗЫКА В ТГ
V ďalšom si zas vyhŕňa krátky rukáv na tričku a ukazuje svoju na kosť vychudnutú ruku, pričom svoju choreografiu zakomponovala do virálneho trendu.
V popise ironicky podotkla, že boxuje dva roky a mnohí ju prirovnali k humanoidnému tvorovi SCP-096. Zjavne bolo týchto reakcií také veľké množstvo, že si do svojho profilu musela napísať, že ním nie je.
@raiaaa786 2 years of boxing👌 #foryou #fyp #viral #foryoupage ♬ som original – wr
Na viacerých videách len cerí svoj strašidelný úsmev, robí grimasy a ukazuje, čo všetko so svojou mimikou dokáže. A ľudia to absolútne žerú.
@raiaaa786 @raiaaa786 #foryou #viral #tiktokindia #anime ♬ original sound – VHM4D
Záhadné ruské dievča
