Jeden syn prestrelil hlavu otcovi, druhý zabil plačúcu matku: Vražda bratov Menéndezovcov naháňa strach aj po 34 rokoch

Vražda sama o sebe je ohavný čin proti ľudskosti, za ktorý by mala dotyčná osoba niesť následky. Brutálna a krutá vražda vlastných rodičov je však niečo, z čoho sa človek nedostane celý život. A to platí aj pre bratov Menéndezovcov, ktorých činy podnietili filmárov k vytvoreniu seriálu na Netflixe.

Režisér Ryan Murphy vydal v septembri 2022 dokument o sériovom zvrátenom vrahovi menom Jeffrey Dahmer. Snímka sa stala tak populárnou, že tvorcovia začali uvažovať nad ďalším prípadom zo života ľudských monštier. A padlo to na prípad z augusta 1989, kedy sa v Beverly Hills udiala jedna z najbrutálnejších vrážd v histórii ľudstva.

V článku sa dozviete aj: o pozadí incidentu;

čo sa dialo v deň vraždy;

ako na ňu reagovali bratia;

ako rozhodol súd;

kde sú dnes a aké majú šance na prepustenie.

José Menéndez a jeho manželka Mary, ktorú okolie poznalo ako Kitty, žili pomerne vyrovnaný a úspešný život. V rokoch 1968 a 1970 sa im narodili dvaja synovia Joseph a Erik, pričom rodina nikdy nemala núdzu o peniaze či vyšší životný štandard. Otec rodiny bol totiž riaditeľom v hudobnom vydavateľstve RCA Records, ktoré v 80. rokoch pomáhalo aj kapelám ako Duran Duran, The Eurythmics či boybandu Menudo, kde debutoval napríklad aj Ricky Martin, píše LA Times.

V roku 1986 sa štvorčlenná rodina presťahovala do krásnej vily v luxusnej časti Beverly Hills v Los Angeles, ktorej rozloha činila bezmála 836 štvorcových metrov. Synom tak v živote nič naoko nechýbalo a boli tiež podporovaní nielen vo vzdelaní, ale aj v iných aktivitách. Erik mal v škole priemerné známky, no exceloval v tenise, pričom istú chvíľu sa držal na 44. mieste rebríčka v Spojených štátoch amerických.

Život bez výraznejších problémov

Joseph, ktorý počas života uprednostňoval skôr meno Lyle, to mal o čosi horšie. Vďaka finančnému zázemiu rodiny sa dostal až na prestížnu univerzitu Princeton, kde sa mu však nedarilo a napokon bol vyhodený za plagiátorstvo. To bol dovtedy najväčší „zločin“, ktorý kedy spáchal, píše People.

Prvé náznaky toho, že za pozlátkom úspechu a peňazí môže byť aj niečo temné, prišli ešte v roku 1976. Vtedy sa jeden zo synov priznal svojej tete, že je sexuálne zneužívaný vlastným otcom. Matka to však rázne odmietla a postavila sa za svojho manžela. Práve sexuálne zneužívanie otcom bol po priznaní pôvodný dôvod ohavnej vraždy.

Niekto zabil našich rodičov, znelo v telefóne

V kalendári sa písal 20. august 1989 a na policajnej stanici v Los Angeles bol prijatý telefonát. V ňom 21-ročný Lyle Menéndez hovorí dispečerovi: „Niekto zabil našich rodičov,“ znel prepis hovoru. Keď policajti prišli na miesto činu, ostali v šoku.

„Bolo to divoké a šialené, tie telá boli totálne zdeformované a roztrhané na kusy po celej obývačke. Nemalo to nič spoločné s telom človeka, ako si predstavujete“ spomína na prvý pohľad miesta činu bývalý policajný kapitán Russ Olson. Po expertíze sa zistilo, že 47-ročný José Menéndez dostal 6 rán brokovnicou kalibru 12, pričom jedna z nich smerovala priamo do zátylku. Matka, 45-ročná Kitty Menéndez, bola obeťou 10 rán z rovnakej zbrane, pričom keď sa plazila po zemi, volajúc z posledných síl o pomoc, mladší syn jej uštedril ešte strelu do hlavy.

V tej dobe 21-ročný Lyle a 19-ročný Erik ani zďaleka nepatrili medzi podozrivých. Obaja nariekali za rodičmi, pričom policajtom hovorili o tom, koľko mal ich otec skrz hudobný a marketingový biznis nepriateľov, dokonca aj z radov talianskej mafie. Presne tak policajti opísali brutálnu vraždu, ako akt mafie, ktorá chce zanechať odkaz.

Prípad vzbudil obrovskú pozornosť na celom území USA a hľadal sa ten, kto chladnokrvne rozstrieľal dvoch ľudí v Beverly Hills. Od osudného večera ubiehali mesiace a vinník sa stále nenašiel. Čo však vzbudzovalo čoraz väčšiu pozornosť vyšetrovateľov, boli životy oboch mladíkov, spomína Vanity Fair.

Lyle si kúpil Porsche, hodinky Rolex, značkové oblečenie za tisíce dolárov, a tiež dve prevádzky kaviarní. Erik za ten istý čas zmenil bydlisko na inú luxusnú lokalitu v Los Angeles, doprial si súkromného trénera tenisu a lietal do Izraela na rôzne prípravy a turnaje. Pritom obaja sa stretávali na luxusných večeriach a žúrkach, pričom za pár mesiacov minuli viac než 700-tisíc dolárov.

Prezradila ich exmilenka psychológa