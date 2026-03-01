Americká armáda potopila iránsku korvetu: Zasiahnutie americkej lietadlovej lode Iránom poprela

Foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Clint Davis, Public domain, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
TASR
Útok na Irán
Velenie poprelo, že bola zasiahnutá lietadlová loď USS Abraham Lincoln, ako tvrdili iránske sily.

Americká armáda zasiahla a potopila iránsku korvetu triedy Džamarán v Ománskom zálive, oznámilo v nedeľu velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) s tým, že ide o súčasť prebiehajúcej vojenskej operácie Ohromujúca zúrivosť proti Iránu. V inom vyhlásení velenie zároveň poprelo, že bola zasiahnutá lietadlová loď USS Abraham Lincoln, ako tvrdili iránske sily. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.

„Plavidlo sa v týchto chvíľach potápa na dno Ománskeho zálivu pri móle v meste Čáhbahár,“ uvádza sa vo vyhlásení CENTCOM-u, ktorý zodpovedá za vojenské operácie USA na Blízkom východe. „Ako povedal prezident (USA Donald Trump), členovia iránskych ozbrojených síl, Revolučných gárd a polície ‚musia odložiť zbrane‘. Opustiť loď,“ dodalo velenie.

Portál UK Defence Journal k oznámeniu napísal, že plavidlá triedy Džamarán sú vybavené na boj proti povrchovým, vzdušným a podmorským cieľom a jej vlajková loď, uvedená do služby v roku 2010, patrí medzi najschopnejšie domáce bojové plavidlá iránskeho námorníctva.

Foto: SITA/AP

Irán tvrdí, že zasiahol americkú lietadlovú loď

Iránske revolučné gardy v nedeľu tvrdili, že štyrmi balistickými raketami zasiahli americkú lietadlovú loď Abraham Lincoln. CENTCOM v reakcii podľa agentúry AFP toto tvrdenie poprel. „Lincoln nebol zasiahnutý. Vypálené rakety sa ani len nepriblížili,“ uviedlo na sieti X.

USS Abraham Lincoln spoločne so skupinou ďalších vojenských plavidiel dorazila do oblasti Blízkeho východu koncom januára z Juhočínskeho mora. Podľa médií sa nachádza pri pobreží Ománu. Ďalšiu lietadlovú loď USS Gerald Ford poslal Washington do Stredozemného mora pri pobrežie Izraela.

Pri operácii „Ohromujúca zúrivosť“ zomreli traja americkí vojaci: Bojové operácie naďalej pokračujú

