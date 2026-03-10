Nespravodlivosť v penziách: Prečo má kolega vyšší dôchodok ako vy? Rozhoduje jediný detail vo vzorci

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Dôchodky
Aktuálna dôchodková hodnota ovplyvňuje dôchodky viac, než si myslíte.

Môžete pracovať v rovnakej práci, zarábať rovnakú mzdu a dokonca mať dokopy rovnaký odpracovaný počet rokov, no aj tak sa môže stať, že výška vášho dôchodku a výška dôchodku vášho kolegu bude iná. Jeden z vás dostane viac a to len kvôli tomu, že sa rozhodne ísť do dôchodku v inom roku.

Výška dôchodku sa určuje podľa vzorca POMB x ODP x ADH, kde: POMB predstavuje priemerný osobný mzdový bod, ODP tvorí súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a ADH je aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku. Práve posledná spomínaná veličina dokáže spôsobiť nerovnosti medzi výškami dôchodkov.

Ako to v skutočnosti funguje a čo to spôsobilo

Prvýkrát sa pritom systém, v ktorom je aktuálna dôchodková hodnota dôležitá, zaviedol v roku 2004. Od 1. januára 2004 sa dôchodky začali rátať podľa známeho vzorca, pričom prvá ADH bola podľa údajov Sociálnej poisťovne vo výške 183,58 Sk. Aktuálna dôchodková hodnota v rokoch 2004 a 2005 bola pritom ustanovená priamo v zákone č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V roku 2009, kedy Slovenská republika začala používať eurá, bola prvá ADH v tejto mene vo výške 8,9955 eura. Na porovnanie, v súčasnosti dosahuje hodnotu takmer 20 eur.

Foto: Pexels

Od 1. januára 2023 navyše došlo k ďalšej zmene, ktorá negatívne poznačila výpočet dôchodkov. Kým dovtedy aktuálna dôchodková hodnota pravidelne k 1. januáru stúpala o rast priemernej mzdy, od tohto dátumu začala rásť len o 95 percent priemernej mzdy. Od roku 2023 sa na účely určenia indexu úpravy aktuálnej dôchodkovej hodnoty od 1. januára kalendárneho roka používa len 95 percent z medziročnej zmeny priemernej mesačnej mzdy v treťom štvrťroku. O zmene informovala v tom čase Sociálna poisťovňa.

Cieľom štátu bolo v čase vysokej inflácie a tlaku na rozpočet mierne pribrzdiť prudký nárast novopriznaných dôchodkov. Tento krok bol súčasťou širšej dôchodkovej reformy (schválenej v roku 2022 s účinnosťou od 2023), ktorej cieľom bolo zlepšiť dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému.

Aktuálna dôchodková hodnota a jej zmeny pritom priamo ovplyvňujú novopriznaných dôchodcov. V roku 2026 sa ADH zvýšila na 19,7633 eura, pričom vlani bola na úrovni 18,7434 eura. V praxi to znamená, že novopriznané dôchodky rastú vďaka tejto hodnote rýchlejšie než tie staršie, ktoré sa zvyšujú len o pravidelnú každoročnú valorizáciu. Rozdiel medzi „starými“ a „novými“ dôchodcami sa tak z roka na rok neustále zväčšuje.

Štát v roku 2026 priznáva vyššie dôchodky než v minulom roku, čo znamená, že neskorší odchod do penzie sa finančne oplatí. Aj pri identickom počte odpracovaných rokov a rovnakom plate bude mať človek odchádzajúci do dôchodku tento rok vyššiu penziu než ten, ktorý tak urobil vlani.

