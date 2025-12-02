Výška dôchodku sa bude počítať podľa novej hodnoty: Ak naň máte nárok v roku 2026, zbystrite pozornosť

Foto: TASR - Radovan Stoklasa/Unsplash

Nina Malovcová
TASR
Dôchodky
Vlani bola na úrovni 18,7434 eura.

Aktuálna dôchodková hodnota sa zvýši od januára budúceho roka na sumu 19,7633 eura, pričom platiť bude do 31. decembra 2026. Táto hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku.

Vlani bola na úrovni 18,7434 eura. V utorok o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.

Ako sa nová hodnota použije pri výpočte dôchodku

„Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2026, použije sa dôchodková hodnota 19,7633 eura,“ uviedol Kontúr.

Foto: Pexels

Zároveň spresnil, že aktuálna dôchodková hodnota sa pri výpočte upravuje na 95 % nárastu priemernej mzdy za tretí štvrťrok daného roka voči tretiemu kvartálu toho predchádzajúceho.

