Adam Bardy prehovoril o štvrtom dieťati: Takúto odpoveď o ďalšom prírastku čakal málokto

Foto: Instagram (adambardy, tvmarkizaofficial)

Frederika Lyžičiar
Ďalšie dieťa momentálne neplánujú, úplne však túto možnosť do budúcnosti nevylučuje.

Príchod detí dokáže človeku obrátiť život naruby. Zrazu sa menia priority, tempo života aj pohľad na to, čo je skutočne dôležité.

Svoje o tom vie aj známy slovenský herec, model a momentálne aj moderátor šou Let’s Dance Adam Bardy, ktorý dnes otvorene hovorí o tom, ako ho otcovstvo formovalo a zmenilo jeho pohľad na život. V relácii Za oponou prehovoril nielen o tom, ako spolu s manželkou Bibiánou zvládajú rodinný život s tromi malými deťmi, ale aj o otázke, ktorá sa objavuje čoraz častejšie – či by sa ich rodina mohla v budúcnosti ešte rozrásť.

Otázka, ktorú dostáva čoraz častejšie

Tri malé deti prirodzene vyvolávajú otázku, či Bardyovci plánujú rodinu ešte rozšíriť. Presne na to sa herca spýtala aj moderátorka Jana Mutňanská v relácii Za oponou. Bardy najskôr reagoval diplomaticky. „To by som sa musel opýtať jej,…“ odpovedal najskôr s úsmevom.

Vzápätí však pridal poznámku, ktorá okamžite vyvolala úsmev aj nové špekulácie. „Stále si robím srandu, že máme osemmiestne auto, takže ešte je tam priestor,“ dodal s nadhľadom. Herec si však zároveň uvedomuje, že každé slovo o rodine môže byť ľahko interpretované rôznymi spôsobmi. „Musím si na to dávať pozor, pretože z každej vety sa dá niečo vydedukovať,“ priznal.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Adam Bardy (@adambardy)


Napokon preto povedal veci úplne otvorene a jasne. „Momentálne nič neplánujeme. Máme tri zdravé deti, čo je dnes obrovský dar. Sme za to nesmierne vďační,“ vysvetlil. Budúcnosť však podľa neho nikdy nie je úplne predvídateľná. „Nikdy nevieme, čo prinesie budúcnosť, a z každého prípadného prírastku by som sa tešil,“ dodal.

Náročná fyzická stránka rodičovstva

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac