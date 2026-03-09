Adam Bardy prehovoril o štvrtom dieťati: Takúto odpoveď o ďalšom prírastku čakal málokto

Príchod detí dokáže človeku obrátiť život naruby. Zrazu sa menia priority, tempo života aj pohľad na to, čo je skutočne dôležité.
Svoje o tom vie aj známy slovenský herec, model a momentálne aj moderátor šou Let’s Dance Adam Bardy, ktorý dnes otvorene hovorí o tom, ako ho otcovstvo formovalo a zmenilo jeho pohľad na život. V relácii Za oponou prehovoril nielen o tom, ako spolu s manželkou Bibiánou zvládajú rodinný život s tromi malými deťmi, ale aj o otázke, ktorá sa objavuje čoraz častejšie – či by sa ich rodina mohla v budúcnosti ešte rozrásť.
Otázka, ktorú dostáva čoraz častejšie
Tri malé deti prirodzene vyvolávajú otázku, či Bardyovci plánujú rodinu ešte rozšíriť. Presne na to sa herca spýtala aj moderátorka Jana Mutňanská v relácii Za oponou. Bardy najskôr reagoval diplomaticky. „To by som sa musel opýtať jej,…“ odpovedal najskôr s úsmevom.
Vzápätí však pridal poznámku, ktorá okamžite vyvolala úsmev aj nové špekulácie. „Stále si robím srandu, že máme osemmiestne auto, takže ešte je tam priestor,“ dodal s nadhľadom. Herec si však zároveň uvedomuje, že každé slovo o rodine môže byť ľahko interpretované rôznymi spôsobmi. „Musím si na to dávať pozor, pretože z každej vety sa dá niečo vydedukovať,“ priznal.
Napokon preto povedal veci úplne otvorene a jasne. „Momentálne nič neplánujeme. Máme tri zdravé deti, čo je dnes obrovský dar. Sme za to nesmierne vďační,“ vysvetlil. Budúcnosť však podľa neho nikdy nie je úplne predvídateľná. „Nikdy nevieme, čo prinesie budúcnosť, a z každého prípadného prírastku by som sa tešil,“ dodal.
