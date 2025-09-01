Nesmiete si to nechať ujsť: Turistická novinka láka prvých Slovákov. Možno ani netušíte, že existuje

Jednu z nich viete navštíviť celoročne, tá druhá bude tento rok prístupná do 31. októbra.
Medzi verejnosti prístupné jaskyne v Malých Karpatoch sa od pondelka zaradili aj Zbojnícka jaskyňa a prírodná pamiatka Prielezná jaskyňa, ktoré sa nachádzajú v Borinskom krase pri obci Borinka. Vyplýva to z vyhlášky Okresného úradu Bratislava, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra.
Po novom sú voľne prístupné
„V Prieleznej jaskyni sa návštevníci môžu voľne pohybovať po celej ploche jaskyne počas celého roka a v Zbojníckej jaskyni sa návštevníci môžu voľne pohybovať v jej priestoroch v časovom období od 1. mája do 31. októbra príslušného kalendárneho roka,“ uvádza sa vo vyhláške.
Chránená krajinná oblasť (CHKO) Malé Karpaty na sociálnej sieti pripomenula, že Prielezná a Zbojnícka jaskyňa sa zaradili k ďalším voľne prístupným jaskyniam Malých Karpát, ako sú Deravá skala, Veľká pec a Mníchova diera.
„Jedinou sprístupnenou jaskyňou, ktorú oficiálne prevádzkuje Správa slovenských jaskýň, zostáva jaskyňa Driny. V Malých Karpatoch je vyše 370 ďalších jaskýň, ktoré nie sú verejnosti prístupné,“ dodala CHKO Malé Karpaty.
