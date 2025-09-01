Nesmiete si to nechať ujsť: Turistická novinka láka prvých Slovákov. Možno ani netušíte, že existuje

Foto: ilustračné, Peter Orság, Public domain, via Wikimedia Commons / Facebook.com (CHKO Malé Karpaty)

Michaela Olexová
TASR
Tip na výlet
Slováci majú príležitosť objaviť dve nové, verejnosti sprístupnené jaskyne.

Jednu z nich viete navštíviť celoročne, tá druhá bude tento rok prístupná do 31. októbra.

Medzi verejnosti prístupné jaskyne v Malých Karpatoch sa od pondelka zaradili aj Zbojnícka jaskyňa a prírodná pamiatka Prielezná jaskyňa, ktoré sa nachádzajú v Borinskom krase pri obci Borinka. Vyplýva to z vyhlášky Okresného úradu Bratislava, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra.

Viac z témy Tip na výlet:
1.
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
2.
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní
3.
Uložte si tento tip na výlet: Na Slovensku pribudla jedinečná atrakcia, stojí 0 € a láka návštevníkov
Zobraziť všetky články (59)

Po novom sú voľne prístupné

 „V Prieleznej jaskyni sa návštevníci môžu voľne pohybovať po celej ploche jaskyne počas celého roka a v Zbojníckej jaskyni sa návštevníci môžu voľne pohybovať v jej priestoroch v časovom období od 1. mája do 31. októbra príslušného kalendárneho roka,“ uvádza sa vo vyhláške.

Chránená krajinná oblasť (CHKO) Malé Karpaty na sociálnej sieti pripomenula, že Prielezná a Zbojnícka jaskyňa sa zaradili k ďalším voľne prístupným jaskyniam Malých Karpát, ako sú Deravá skala, Veľká pec a Mníchova diera.

„Jedinou sprístupnenou jaskyňou, ktorú oficiálne prevádzkuje Správa slovenských jaskýň, zostáva jaskyňa Driny. V Malých Karpatoch je vyše 370 ďalších jaskýň, ktoré nie sú verejnosti prístupné,“ dodala CHKO Malé Karpaty.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Projekt za 352-tisíc eur si nesmiete nechať ujsť: Nový klenot láka ľudí, patrí k najvyšším…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac