Projekt za 352-tisíc eur si nesmiete nechať ujsť: Nový klenot láka ľudí, patrí k najvyšším na Slovensku

S výškou takmer 31 metrov patrí medzi najvyššie rozhľadne na Slovensku a ponúka výnimočné výhľady na široké územie Slovenska a pri priaznivých podmienkach aj do Poľska. Projekt v hodnote viac ako 352-tisíc eur vznikol vďaka spolupráci Združenia pre rozvoj turizmu Levoča, Prešovského samosprávneho kraja a poľskej samosprávy v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko.
Výstavba rozhľadne sa začala v roku 2020 a prebiehala vo viacerých etapách. Prvé dve etapy boli realizované z eurofondov a zahŕňali výstavbu železobetónového skeletu a nadzemných podlaží z dreva a kovu. Vedúcim partnerom projektu na slovenskej strane bolo Združenie pre rozvoj turizmu Levoča, na poľskej strane mesto Piwniczna-Zdrój.
Nasledujúce stavebné etapy podporilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sumou viac ako 173-tisíc eur.
Útulňa aj suché WC a 33 kilometrov turistických trás
Ako uviedol štatutár Združenia pre rozvoj turizmu Levoča, ktoré je iniciátorom a realizátorom projektu, Ernest Rusnák, myšlienka vybudovať rozhľadňu vznikla už pred desiatimi rokmi.
„Aj keď samotnú výstavbu zabrzdila pandémia a zdraženie stavebných materiálov, v priebehu piatich rokov sa nám podarilo dokončiť skvost, ktorý, pevne verím, tu bude dlhé desaťročia pre nasledujúce generácie,“ uviedol Rusnák, ktorý prostredníctvom združenia z vlastných zdrojov prispel sumou vyše 40-tisíc eur.
Pri veži pribudla aj turistická útulňa, ktorú zrealizovala Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Vybavená je drevenými lôžkami, solárnym osvetlením a suchým WC. Celkové náklady na výstavbu útulne presiahnu 30-tisíc eur.
„Vybudovaním útulne na prízemí veže, úpravou okolia a doplnením turistickej infraštruktúry sme prispeli k tomu, aby bol tento priestor komfortný a bezpečný pre všetkých návštevníkov,“ uviedol výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško. V rámci projektu na Jakubskej ceste vyznačili 33 kilometrov turistických trás a 24 kilometrov cyklotrás. Pribudli nové informačné tabule a QR kódy. Schválený príspevok z eurofondov a štátneho rozpočtu presiahol výšku 106-tisíc eur.
Rozhľadňa sa nachádza na európskom rozvodí medzi Čiernym a Baltským morom a leží aj na trase Svätomariánskej púte, ktorá spája štyri pútnické miesta v Prešovskom kraji. Vďaka viaczdrojovému financovaniu a medzinárodnej spolupráci sa tak stal región bohatší o nový turistický cieľ s atraktívnou vyhliadkou na všetky svetové strany – od Veľkej Fatry až po poľské Beskydy.
„Vyhliadková veža nie je len architektonickou dominantou, ale aj výsledkom cezhraničnej spolupráce, ktorá podporila rozvoj turistickej infraštruktúry na Jakubskej ceste. Turisti, ktorí sem budú putovať peši alebo na bicykli sa môžu tešiť na jedinečné výhľady nielen na krásny levočský región, ale aj ďaleko za jeho hranice, ba až na poľskú stranu,“ skonštatoval predseda PSK Milan Majerský.
