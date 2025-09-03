Neseďte doma, našli sme najlacnejšie letenky len za 15 eur: Priamo z Bratislavy si zaletíte do obľúbenej destinácie

Letné prázdniny sú za nami, škola začala a jesennú náladu sme pocítili aj my, ktorí pracujeme a dvojmesačné voľno sa nás vôbec netýka. No má to aj svetlú stránku – po horúčavách, kedy sa nedalo ani poriadne dýchať, prichádza obdobie priam stvorené na nekonečné prechádzky a spoznávanie nových miest. Našli sme pre vás lacné letenky a pripravili tip na výlet, takže zbaľte ruksak a ide sa na to!
Hľadali sme najlacnejšie letenky z Bratislavy a zaujal nás obľúbený Londýn. Jednosmerne si sem z nášho hlavného mesta zaletíte od 15 eur a máte na výber z množstva októbrových termínov. Či by vám viac vyhovovalo urobiť si výlet v prvej polovici mesiaca alebo na jeho konci, nie je problém.
Letí sa nízkonákladovkou Wizz Air a let trvá 2 hodiny a 25 minút. Skvelou správou je, že táto linka má odlet o 9:25 ráno, takže nemusíte skoro vstávať a na obed už môžete obdivovať Buckinghamský palác.
Tam aj späť za 33 eur
Čo vás pravdepodobne zaujíma najviac, sú ceny spiatočných leteniek, keďže aj domov sa treba dostať. Tie taktiež nemusia zruinovať váš rozpočet. Začínajú na 33 eurách a aj tu záleží len na vašich preferenciách – či vám stačí na spoznávanie Londýna pár dní alebo si môžete dovoliť pobudnúť na dovolenke aj dva týždne.
Nás zaujali termíny od 2. do 7. októbra alebo od 21. októbra do 27. októbra. Oba si môžete uchmatnúť za túto priaznivú cenovku. Vaše peňaženky však môže potrápiť niečo iné.
Lacná cesta do Londýna je jedna vec, no náklady na ubytovanie či stravu druhá
Za jedlo viete ušetriť, ak sa vyhnete drahým reštauráciám, namiesto nich zvolíte lacnejší fastfood, prípadne sa prestravujete v supermarketoch, kde nájdete aj zdravšie varianty. Na pár dní by to nemal byť problém. Čo však môže byť problém, je ubytovanie.
Ak náhodou nemáte v Londýne známeho, ktorý by vás u seba nechal prespať zadarmo, riaďte sa základným pravidlom – rezervujte si ubytovania včas dopredu.
Keď sme do známeho vyhľadávača zadali spomínané dátumy na konci októbra a filtrovali ponuky pre dve osoby a samostatnú izbu, najlacnejšie začínali na približne 280 eurách, čo keď vydelíme počtom nocí a osôb, vychádza na asi 23 eur na jedného na noc. To nie je zlé, no ich hodnotenia sa k zlým blížili, tak za túto sumu nečakajte žiadny luxus.
Ak sa ale dokážete uskromniť, aj výlet do destinácie akou je Londýn, si môžete užiť v rámci rozumného rozpočtu.
