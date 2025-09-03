Neseďte doma, našli sme najlacnejšie letenky len za 15 eur: Priamo z Bratislavy si zaletíte do obľúbenej destinácie

Ilustračná foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Lacné letenky
Ráno nastúpite na palubu, na obed si vychutnáte rybu s hranolčekmi.

Letné prázdniny sú za nami, škola začala a jesennú náladu sme pocítili aj my, ktorí pracujeme a dvojmesačné voľno sa nás vôbec netýka. No má to aj svetlú stránku – po horúčavách, kedy sa nedalo ani poriadne dýchať, prichádza obdobie priam stvorené na nekonečné prechádzky a spoznávanie nových miest. Našli sme pre vás lacné letenky a pripravili tip na výlet, takže zbaľte ruksak a ide sa na to!

Hľadali sme najlacnejšie letenky z Bratislavy a zaujal nás obľúbený Londýn. Jednosmerne si sem z nášho hlavného mesta zaletíte od 15 eur a máte na výber z množstva októbrových termínov. Či by vám viac vyhovovalo urobiť si výlet v prvej polovici mesiaca alebo na jeho konci, nie je problém.

Viac z témy Lacné letenky:
1.
Z najlacnejších leteniek vám budú stáť vlasy dupkom: Zaplatíte len 15 eur, priamo z Bratislavy si užijete neznámy klenot
2.
Z týchto lacných leteniek padnete na zadok: Len za 19 eur si zaletíte priamo z Bratislavy do obľúbenej destinácie
3.
Za noc zacvakáte len 13 eur: Našli sme brutálne lacné letenky, na obľúbený ostrov si už o pár dní zaletíte za pár šupov
Zobraziť všetky články (80)

Letí sa nízkonákladovkou Wizz Air a let trvá 2 hodiny a 25 minút. Skvelou správou je, že táto linka má odlet o 9:25 ráno, takže nemusíte skoro vstávať a na obed už môžete obdivovať Buckinghamský palác.

Foto: Screen kiwi.com

Tam aj späť za 33 eur

Čo vás pravdepodobne zaujíma najviac, sú ceny spiatočných leteniek, keďže aj domov sa treba dostať. Tie taktiež nemusia zruinovať váš rozpočet. Začínajú na 33 eurách a aj tu záleží len na vašich preferenciách – či vám stačí na spoznávanie Londýna pár dní alebo si môžete dovoliť pobudnúť na dovolenke aj dva týždne.

Nás zaujali termíny od 2. do 7. októbra alebo od 21. októbra do 27. októbra. Oba si môžete uchmatnúť za túto priaznivú cenovku. Vaše peňaženky však môže potrápiť niečo iné.

Foto: Screen kiwi.com

Lacná cesta do Londýna je jedna vec, no náklady na ubytovanie či stravu druhá

Za jedlo viete ušetriť, ak sa vyhnete drahým reštauráciám, namiesto nich zvolíte lacnejší fastfood, prípadne sa prestravujete v supermarketoch, kde nájdete aj zdravšie varianty. Na pár dní by to nemal byť problém. Čo však môže byť problém, je ubytovanie.

Ak náhodou nemáte v Londýne známeho, ktorý by vás u seba nechal prespať zadarmo, riaďte sa základným pravidlom – rezervujte si ubytovania včas dopredu.

Foto: Unsplash

Keď sme do známeho vyhľadávača zadali spomínané dátumy na konci októbra a filtrovali ponuky pre dve osoby a samostatnú izbu, najlacnejšie začínali na približne 280 eurách, čo keď vydelíme počtom nocí a osôb, vychádza na asi 23 eur na jedného na noc. To nie je zlé, no ich hodnotenia sa k zlým blížili, tak za túto sumu nečakajte žiadny luxus.

Ak sa ale dokážete uskromniť, aj výlet do destinácie akou je Londýn, si môžete užiť v rámci rozumného rozpočtu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Len 23,50 eura na noc a 5 hodín autom od Bratislavy: Našli sme klenot, ktorý…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac