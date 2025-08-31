Len 23,50 eura na noc a 5 hodín autom od Bratislavy: Našli sme klenot, ktorý je dokonalý na jesenný výlet. Je top v Európe

Leto ubehlo ako voda a pripomienkou, že jeseň je za dverami, je chladnejšie počasie, ktoré nás ráno prinútilo vytiahnuť zo skrine teplé oblečenie. Dobrou správou je, že ak milujete spoznávanie nových miest, práve toto obdobie je ideálne vyraziť za zážitkami po Európe. Turistov je pomenej, horúce slnko celý deň ostro nepáli a často aj ceny idú dole. Ak hľadáte tip, kam sa vybrať, my vám poradíme.
Len pár hodín cesty autom od Slovenska sa nachádza miesto, ktoré sa dostalo v rebríčku tých najkrajších nášho svetadiela na absolútne čelo. Zostavili ho milovníci cestovania z magazínu Time Out, ktorí Európu prebrázdili krížom-krážom. A za najväčší klenot označili slovinské jazero Bled.
Máme ho takmer na skok, ideálne miesto na predĺžený víkend
Bled sa nachádza asi hodinu severne od hlavného mesta Ľubľana a z Bratislavy ste tu za približne päť hodín. Ide o ikonické miesto, ktoré ste už s najväčšou pravdepodobnosťou zahliadli na nejakej umeleckej fotografii.
Sídli v lone Álp, ktoré ho obkolesujú a uprostred neho sa nachádza ostrovček s Kostolom Nanebovzatia Panny Márie, ku ktorému vedie 99 schodov. Môžete si naň urobiť výlet člnom, čo je ideálnou jesennou aktivitou. Zážitkom samým osebe je aj zdanlivo obyčajná prechádza okolo jazera, ktorá premení nejednu chvíľu na romantickú. Ak obľubujete turistiku alebo bicykel, v okolí si jednoznačne prídete na svoje.
Ako na ubytovanie v rozumnom rozpočte?
Samotná doprava do Slovinska nemusí zruinovať vašu peňaženku, predovšetkým ak naplníte auto do jeho kapacít. No možno sa obávate cien ubytovania, keďže, povedzme si pravdu, nejde o lacnú destináciu. Pozreli sme sa preto na obľúbený ubytovací portál, do hľadáčika zadali prvú októbrovú noc, región Bled a dve osoby.
Najlacnejšie ponuky za samostatnú izbu štartovali na 47 eurách, čo vychádza na 23,50 eura na osobu a noc. Do 80 eur pre dvoch sme narazili na viacero dobre hodnotených ubytovaní. Nebolo ich veľké množstvo, no vybrať si spomedzi nich možné je.
Preto, ak vás láka Slovinsko, nevyhýbajte sa mu ani v jesennom období. A nezabudnite si rezervovať ubytovanie s väčším predstihom, aby ste čo-to ušetrili, prípadne zvoľte nocľah na menej turistických miestach, kde môžu byť ceny nižšie.
