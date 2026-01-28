Nepriaznivý osud sa dá zmeniť. Herec z nového seriálu Osud verí, že existuje niečo medzi nebom a zemou

Každý máme svoj osud vo vlastných rukách.

Jozef Vajda sa stal hlavným ťahákom novej seriálovej novinky Osud, ktorá odštartovala na televíznych obrazovkách. Seriál sľubuje dramatické príbehy, napätie a emocionálne zvraty, a herec ako hlavná postava je jeho prirodzeným stredobodom. S jeho charizmou a hereckými skúsenosťami je jasné, že práve on dokáže nový seriál Osud pozdvihnúť a pritiahnuť pozornosť publika.

Sympatický herec stvárňuje postavu Edgara Královiča, muža, ktorého život je plný napätia, osobných aj profesijných výziev a nečakaných zvratov. Prechádza náročnou životnou fázou, ktorá divákov vtiahne do deja a odhalí jeho zraniteľnú aj silnú stránku. Jozef Vajda prezradil v rozhovore pre Topky, že sa jeho postava bude v deji o niečo veľmi usilovať a taktiež priznal, či sám verí v osud.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Jozef Vajda (@jozefvajda_official)

Bojuje s osudom a ukazuje, že zmena je možná

Ako poznamenal umelec, Edgar si nesie svoj osud ešte z detstva alebo dokonca až od svojich starých či prastarých rodičov až do súčasnosti. Bude ho však chcieť zmeniť, čo sa mu aj nakoniec podarí. „Už aj preto, že sám sa o to snaží. Ja si myslím, že aj ten nepriaznivý osud, ktorý síce môžeme brať, že je alebo nie je napísaný niekde vo hviezdach, sa dá zvrátiť a človek, pokiaľ sa o to snaží, vie veľa vecí otočiť úplne opačne,“ uviedol Jozef Vajda a zároveň načrtol svoj pohľad na osud.

A hoci nemôže s istotou povedať, či verí v osud, myslí si, že predsa len v tom vesmíre niečo existuje. „Nehovorím, že som o tom presvedčený, ale myslím si, že to určite na nás nejakým spôsobom pôsobí a vplýva, či už je to osud alebo či sú to nejaké genetické informácie, ktoré si nesieme od svojich prapraprarodičov. Takisto môže byť niečo mimo nás, nejaké fluidum,“ vyšiel s pravdou von herec.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

Niektorí zvyknú hovoriť, že to nechajú na osud, čo môže vyzerať ako nejaká výhovorka, aby nemuseli nič urobiť. „Je to hlúposť. Osud sa snažím zvrátiť, keď je nepriaznivý a nie, že to nechám na osud. To je výhovorka, keď niečo necháš na toho druhého a nesnažíš sa proti tomu nič robiť. Táto postava sa snaží niečo proti tomu robiť,“ objasnil svoj názor Jozef Vajda, ktorý to nikdy nezvykne nechať len tak na osud.

Vďačný za svoj život

