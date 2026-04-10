Nenájdete tu davy turistov a dostanete sa sem aj od 20 eur. Chorvátsky ostrov pripomína srdce

Foto: JiriMatejicek, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Klaudia Oselská
Chorvátsko
Pláž budete mať sami pre seba.

Ukrýva sa v azúrových vodách Jadranu, ďaleko od davov turistov. Patrí medzi vzácne prírodné úkazy, pretože jeho tvar pripomína srdce. Okrem nádhernej prírody a očarujúcich pláží tu nájdete ticho, súkromie a romantiku. 

Ostrov lásky

Chorvátsko má viac ako 1 200 ostrovov a šesť z nich má výnimočný tvar pripomínajúci srdce, ako upozornil chorvátsky web Croatia Week. Zaujímavé je, že všetky ostrovy v tvare srdca sa nachádzajú neďaleko Zadaru na dalmatínskom pobreží.

Viac z témy Chorvátsko:
1.
Chorvátsko hlási veľké problémy: Turisti nie sú nadšení, zrušili už desiatky letov
2.
„Po 5 minútach sme odišli“: Našli sme najhoršiu pláž v Chorvátsku, návštevník z nej utiekol
3.
Chorvátsko ukrýva miesto, kde to vyzerá ako na Mesiaci. Dostanete sa sem za pár hodín aj autom
Zobraziť všetky články (269)

Najznámejším z týchto ostrovov zaľúbencov je ostrov lásky – Galešnjak, ktorý si zamilovali turisti z celého sveta, je útočiskom najmä pre bohatých a slávnych ľudí. Spolu s nimi ho však vyhľadávajú aj turisti, ktorí tu plánujú žiadosť o ruku.

Má nádherné scenérie

Azda najpodobnejším mu je ostrov Lukovnik, ktorý je od neho vzdialený približne 40 kilometrov. Nachádza sa v severnej Dalmácii v Šibenickom súostroví oproti mestu Tribunj. Má rozlohu iba 0,056 km². Je známy aj pod talianskym názvom Lucconigo, ktorý pochádza z čias Benátskej republiky.

Tento malý neobývaný ostrovček ponúka skalnaté pobrežie a nádhernú opustenú prírodu, ktorú zdobí očarujúca scenéria kaktusov. 

Nemá však žiadnu turistickú infraštruktúru, preto tu pravdepodobne budete celkom sami a budete tak mať nádherné scenérie a prekrásne pláže len sami pre seba. Navštevujú ho len jachtári a turisti, ktorí milujú opustené miesta.

 

Dostanete sa sem do 10 minút

Na ostrov Lukovnik nepremáva žiadny trajekt, dostanete sa sem len loďou – súkromne alebo organizovaným výletom. Najjednoduchšie sa sem dostanete z mesta Tribunj, keďže sa ostrov nachádza hneď oproti, dokonca ho odtiaľto môžete vidieť voľným okom, pomocou boat taxi.

Cesta trvá do 10 minút a cena sa pohybuje od 20 do 50 eur. (pozn. red. táto cena je len orientačná, vychádza z minimálnej sadzby za mílu v tejto oblasti. V praxi sa môže líšiť od sezóny, počtu ľudí a dohody s kapitánom lode.) Miestni sa sem však údajne dokážu dostať aj člnom či dokonca paddleboardom.

Skvelým východiskovým miestom je tiež mesto Šibenik, kde si môžete prenajať čln, loď alebo použiť súkromný boat taxi. Cesta zo Šibenika na ostrov Lukovnik trvá približne 20 až 40 minút. No dostanete sa sem aj z miest Vodice či Primošten, ktoré sú od ostrova vzdialené len asi o 10 minút dlhšie.

Preto, ak hľadáte miesto bez davov turistov, ktoré ponúka výnimočný zážitok, ostrov Lukovnik vás zaručene nesklame.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam

Odporúčané články
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista

