Nenájdete tu davy turistov a dostanete sa sem aj od 20 eur. Chorvátsky ostrov pripomína srdce

Ukrýva sa v azúrových vodách Jadranu, ďaleko od davov turistov. Patrí medzi vzácne prírodné úkazy, pretože jeho tvar pripomína srdce. Okrem nádhernej prírody a očarujúcich pláží tu nájdete ticho, súkromie a romantiku.
Ostrov lásky
Chorvátsko má viac ako 1 200 ostrovov a šesť z nich má výnimočný tvar pripomínajúci srdce, ako upozornil chorvátsky web Croatia Week. Zaujímavé je, že všetky ostrovy v tvare srdca sa nachádzajú neďaleko Zadaru na dalmatínskom pobreží.
Najznámejším z týchto ostrovov zaľúbencov je ostrov lásky – Galešnjak, ktorý si zamilovali turisti z celého sveta, je útočiskom najmä pre bohatých a slávnych ľudí. Spolu s nimi ho však vyhľadávajú aj turisti, ktorí tu plánujú žiadosť o ruku.
Má nádherné scenérie
Azda najpodobnejším mu je ostrov Lukovnik, ktorý je od neho vzdialený približne 40 kilometrov. Nachádza sa v severnej Dalmácii v Šibenickom súostroví oproti mestu Tribunj. Má rozlohu iba 0,056 km². Je známy aj pod talianskym názvom Lucconigo, ktorý pochádza z čias Benátskej republiky.
Tento malý neobývaný ostrovček ponúka skalnaté pobrežie a nádhernú opustenú prírodu, ktorú zdobí očarujúca scenéria kaktusov.
Nemá však žiadnu turistickú infraštruktúru, preto tu pravdepodobne budete celkom sami a budete tak mať nádherné scenérie a prekrásne pláže len sami pre seba. Navštevujú ho len jachtári a turisti, ktorí milujú opustené miesta.
Dostanete sa sem do 10 minút
Na ostrov Lukovnik nepremáva žiadny trajekt, dostanete sa sem len loďou – súkromne alebo organizovaným výletom. Najjednoduchšie sa sem dostanete z mesta Tribunj, keďže sa ostrov nachádza hneď oproti, dokonca ho odtiaľto môžete vidieť voľným okom, pomocou boat taxi.
Cesta trvá do 10 minút a cena sa pohybuje od 20 do 50 eur. (pozn. red. táto cena je len orientačná, vychádza z minimálnej sadzby za mílu v tejto oblasti. V praxi sa môže líšiť od sezóny, počtu ľudí a dohody s kapitánom lode.) Miestni sa sem však údajne dokážu dostať aj člnom či dokonca paddleboardom.
Skvelým východiskovým miestom je tiež mesto Šibenik, kde si môžete prenajať čln, loď alebo použiť súkromný boat taxi. Cesta zo Šibenika na ostrov Lukovnik trvá približne 20 až 40 minút. No dostanete sa sem aj z miest Vodice či Primošten, ktoré sú od ostrova vzdialené len asi o 10 minút dlhšie.
Preto, ak hľadáte miesto bez davov turistov, ktoré ponúka výnimočný zážitok, ostrov Lukovnik vás zaručene nesklame.
