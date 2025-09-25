Nemocnica prinesie večer plný prekvapení: Tajomstvá, city a konflikt, ktorý sa už nedá zastaviť

Seriál Nemocnica pokračuje vo veľkom štýle. Po epizóde plnej ironických rád a ľahkých vzťahových momentov prichádza poriadny otras.
Najnovšia časť odhalí tajomstvo, ktoré zmení životy hlavných postáv. Kto by čakal, že JUDr. Drahoš Kolár, ktorého stvárňuje Matúš Kvietik, je v skutočnosti synom samotného riaditeľa Dejvického? A to zďaleka nie je všetko, pretože v nemocnici sa schyľuje aj k súboju, v ktorom budú lietať nielen tvrdé slová, ale aj päste.
Nádych irónie a humoru v predchádzajúcej epizóde
Minulý diel sa niesol v duchu ostrých, no zároveň zábavných momentov. Zuzana Maxová, ktorú stvárňuje Zuzana Kanócz, opäť ukázala svoj racionálny, ironický pohľad na svet a svoje „nevyžiadané“ životné múdrosti adresovala tehotnej gynekologičke Alici v podaní Dominiky Richterovej.
Popritom si diváci užívali aj jemne komické, no láskavé chvíle s Kamilom Vrabcom, ktorého hrá Ľuboš Kostelný, a Darinkou, ktorú stvárňuje Mirka Partlová. Tí dvaja zatiaľ s úsmevom a pokojom balansujú medzi snami o rodine a pohodlím svojho súčasného života. Táto epizóda priniesla ľahkosť, no zároveň pripravila pôdu pre výbuch, ktorý príde teraz.
Nahlásiť chybu v článku