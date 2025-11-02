Nemiňte ani cent navyše, peniaze si odložte bokom: Ľudia prehovorili o zvláštnych spôsoboch, ako sa snažia ušetriť

Žijeme v dobe, kedy nejeden Slovák uvažuje nad tým, či sa naozaj neuchýli k pečeniu keksíkov a k vareniu lekvárov. Iní však hľadajú kreatívnejšie spôsoby, ako niečo ušetriť. Ľudia sa podelili o zvláštne spôsoby, ktoré sa im osvedčili.
Donáška potravín domov
Jeden z používateľov Redditu uvádza, že začal viac cestovať hromadnou dopravou namiesto vlastného auta. Tlačiť sa však v preplnených a často meškajúcich električkách či autobusoch zrejme nebude každému pochuti. Ďalší píše, že by ste každý mesiac mali zaplatiť sami sebe. To znamená odložiť si istú čiastku niekam, kde k nej bežne nemáte prístup a siahať na ňu len vtedy, ak je to maximálne nevyhnutné, a nie pri bežných výdavkoch.
Ďalší z používateľov napísal, že by nikdy neplatil predplatné napríklad za streamovacie služby. Nikdy zas neobjednáva jedlo z reštaurácie len tak. Varí si vždy doma, jediná výnimka sa vzťahuje na občasný obed či večeru s priateľmi. Niektorí tvrdia, že im život zmenila donáška potravín priamo k dverám domu. V obchode má vraj človek tendencie kúpiť aj to, čo nepotrebuje. Ak však potraviny objedná online, neláka ho kúpiť keksíky či čipsy navyše, len tak.
Ako dlho na to musíte pracovať?
Nájdu sa takí, ktorí si stanovujú rôzne výzvy. Rozhodnú sa napríklad, že budúci mesiac neminú nič navyše. Zaplatia za potraviny, benzín či iné nevyhnutné náklady, nebudú však kupovať žiadne oblečenie, hry, knihy či iné veci, ktoré nie sú potrebné k prežitiu. Ľudia vraj neraz kupujú veľa vecí impulzívne. Nepotrebujú ich, len ich chcú. Ak si však doprajú pár dní na rozmyslenie, je vyššia pravdepodobnosť, že to v košíku napokon neskončí.
Niektorí radia na chvíľu si prestať užívať život. Vraj vedia, že ak teraz budú tvrdo pracovať a obmedzovať sa, neskôr sa budú mať o niečo lepšie. Ďalší ale dodávajú, že sa stačí naučiť tešiť sa z maličkostí, ako je krásny východ slnka či spev vtákov. Ak si chcete niečo kúpiť, zamyslite sa nad tým, koľko hodín musíte pracovať, aby ste na to zarobili, radí ďalší z používateľov Redditu.
Iný dodáva, že šetrí tým, že stále žije s rodičmi. Medzi zvláštne metódy patrí napríklad triedenie euromincí podľa krajiny pôvodu. Ak sú nemecké, môžu sa minúť. Ak sú španielske, odkladajú sa do pokladničky.
Nahlásiť chybu v článku