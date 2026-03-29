Nemali by sme problémy s vysokými cenami palív, ak by nevyhrávala nenávisť k Rusku, uviedol Fico

Ak chce Európska komisia uprednostňovať Ukrajinu pred Slovenskom, musí zabudnúť na podporu 20. sankčného balíka proti Rusku alebo na našu ústretovosť pri rýchlom vstupe Ukrajiny do Európskej únie bez splnenia potrebných požiadaviek. V stanovisku to vyhlásil predseda vlády Robert Fico s tým, že už dva mesiace nám cez ropovod Družba netečie ruská ropa.
Spochybnil poškodenie
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa premiéra tok ropy zastavil s odôvodnením, že ropovod je poškodený. Doteraz však nikoho na miesto údajného poškodenia nepustil, aby sa zistil rozsah poškodenia, ak vôbec nejaké je, a zabezpečili sa technické kapacity a európske financovanie na jeho opravu.
„Naopak, registrujeme vyhlásenia ukrajinského prezidenta, že nemá žiadny záujem obnoviť tranzit ruskej ropy. Po zastavení tranzitu plynu ide o druhý otvorený nepriateľský a ekonomicky škodlivý krok Zelenského proti Slovensku,“ zdôraznil Fico s tým, že v jeho nepriateľských krokoch ho dokonca EK podporuje vyhláseniami, že Ukrajina dostane 90 miliárd eur ako vojenskú pôžičku bez ohľadu na zastavenie tranzitu ropy či plynu.
„Slovensko bolo prinútené vyhlásiť stav ropnej núdze a uvoľniť svoje strategické ropné zásoby, aby rafinéria Slovnaft mohla produkovať palivá. Krátko na to, aby sme chránili svoj vnútorný trh, sme prijali rozhodnutie, že cudzinci budú za naftu platiť viac a že budú obmedzenia pri tankovaní veľkého objemu nafty. A EK nám okamžite poslala výhražný list, kde sa nám vyhráža všetkým možným. Je zvláštne, že rovnaký jazyk EK nepoužíva v odkazoch Zelenskému. To sú listy plné lásky a pochopenia, čo tam po tom, že Zelenský škodí, kde sa dá,“ skonštatoval Fico.
„Vyhráva nenávisť a posadnutosť Ruskom“
Pri obnovení prevádzky ropovodu Družba pritom podľa premiéra vôbec nejde len o Slovensko a Maďarsko, ale celú strednú Európu. „Nemali by sme tu žiadne problémy s vysokými cenami palív. Ale opäť platí, že vyhráva nenávisť a posadnutosť Ruskom. Radšej seba poškodíme, necháme našich ľudí platiť viac za benzín a naftu a vystavíme ich nedostatku týchto komodít, ako by sme mali z Ruska odoberať plyn a ropu. Niekto sa tu zbláznil, vládni politici na Slovensku a v Maďarsku to ale nie sú,“ uviedol Fico.
Doplnil, že ak EK kvôli ochrane vnútorného trhu s pohonnými hmotami proti nám zasiahne, budeme musieť reagovať. „EK v podstate od nás očakáva, že pripustíme ceny benzínu a nafty nad dve eurá za liter, vôbec nepochybujem o tom, že sleduje aj politické ciele, to znamená oslabenie súčasnej vládnej koalície, ktorá si dovoľuje mať množstvo suverénnych postojov,“ skonštatoval predseda vlády s tým, že ak takto EK mieni naďalej pokračovať a neurobí nič pri ochrane národných záujmov Slovenska v súvislosti s dodávkami ropy cez ropovod Družba a naopak nás bude buzerovať za to, že sa kvôli jej nečinnosti chránime vlastnými rozhodnutiami, musí vnímať ďalšie a ďalšie suverénne postoje Slovenska za opodstatnené.
Premiér sa v stanovisku tiež vyjadril k nadchádzajúcim parlamentným voľbám v Maďarsku. „Podľa prieskumov sa Viktor Orbán pomaly nedostane ani do parlamentu. Keby som si však išiel vsadiť do stávkovej kancelárie, vsadil by som práve na víťazstvo Viktora Orbána,“ dodal Fico.
Nahlásiť chybu v článku