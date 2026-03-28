Snem PS zvolil opätovne za predsedu hnutia Michala Šimečku. Podporu mu vyjadrilo 191 z 202 hlasujúcich

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zuzana Veslíková
TASR
Protikandidáta nemal.

Snem opozičného Progresívneho Slovenska (PS) opätovne zvolil za predsedu hnutia Michala Šimečku. V sobotnej voľbe v Trnave nemal protikandidáta. Podporu mu vyjadrilo 191 z 202 hlasujúcich delegátov. Šimečka je lídrom PS od mája 2022, najsilnejšie opozičné hnutie bude viesť ďalšie dva roky.

Šimečka vo svojom príhovore pred voľbou krátko bilancoval

Podčiarkol, že hnutie vyhralo na Slovensku ostatné eurovoľby a má šesť europoslancov. „Predstavili sme tieňovú vládu, plnú špičkových odborníkov, budúcich ministrov,“ zdôraznil. Za posledné dva roky sa podľa neho podarilo vybudovať na slovenské pomery všeľudové hnutie.

Foto: SITA/MZV SR / SITA/ Tomáš Susko

Kritizoval vládu premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Hovoril o korupcii, ekonomickom zaostávaní krajiny či zvyšovaní životných nákladov. Obyvatelia potrebujú podľa predsedu PS dostať nádej na lepší život. Avizoval pripravenosť hnutia presadiť opatrenia zamerané na pozdvihnutie ekonomického rastu.

Chce sa zaoberať riešeniami, ktoré zvrátia katastrofálny stav ekonomiky

Ekonomické a politické kroky súčasnej vlády SR vedú podľa PS k rapídnemu zhoršovaniu životných podmienok občanov SR. Hnutie hovorí aj o narastajúcej nedostupnosť kvalitného vzdelania, bývania a ekonomických príležitostí.

Snem zaviazal predsedníctvo, aby sa zaoberalo „riešeniami, ktoré zvrátia katastrofálny stav slovenskej ekonomiky“. Vypracovať má okrem iného aj stratégiu znižovania životných nákladov a zvyšovania dostupnosti bývania na Slovensku či legislatívne riešenie vyhlásenia stavu bytovej núdze. Pripraviť má tiež strategický dokument výstavby bytov.

Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Chaos v energopomoci pokračuje: Vláda ju ide opäť meniť. Budú platiť nové pravidlá, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku

