Snem PS zvolil opätovne za predsedu hnutia Michala Šimečku. Podporu mu vyjadrilo 191 z 202 hlasujúcich

Snem opozičného Progresívneho Slovenska (PS) opätovne zvolil za predsedu hnutia Michala Šimečku. V sobotnej voľbe v Trnave nemal protikandidáta. Podporu mu vyjadrilo 191 z 202 hlasujúcich delegátov. Šimečka je lídrom PS od mája 2022, najsilnejšie opozičné hnutie bude viesť ďalšie dva roky.
Šimečka vo svojom príhovore pred voľbou krátko bilancoval
Podčiarkol, že hnutie vyhralo na Slovensku ostatné eurovoľby a má šesť europoslancov. „Predstavili sme tieňovú vládu, plnú špičkových odborníkov, budúcich ministrov,“ zdôraznil. Za posledné dva roky sa podľa neho podarilo vybudovať na slovenské pomery všeľudové hnutie.
Kritizoval vládu premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Hovoril o korupcii, ekonomickom zaostávaní krajiny či zvyšovaní životných nákladov. Obyvatelia potrebujú podľa predsedu PS dostať nádej na lepší život. Avizoval pripravenosť hnutia presadiť opatrenia zamerané na pozdvihnutie ekonomického rastu.
Chce sa zaoberať riešeniami, ktoré zvrátia katastrofálny stav ekonomiky
Ekonomické a politické kroky súčasnej vlády SR vedú podľa PS k rapídnemu zhoršovaniu životných podmienok občanov SR. Hnutie hovorí aj o narastajúcej nedostupnosť kvalitného vzdelania, bývania a ekonomických príležitostí.
Snem zaviazal predsedníctvo, aby sa zaoberalo „riešeniami, ktoré zvrátia katastrofálny stav slovenskej ekonomiky“. Vypracovať má okrem iného aj stratégiu znižovania životných nákladov a zvyšovania dostupnosti bývania na Slovensku či legislatívne riešenie vyhlásenia stavu bytovej núdze. Pripraviť má tiež strategický dokument výstavby bytov.
