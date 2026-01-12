Nela Pocisková prelomila mlčanie: Už sa nemieni prispôsobovať iným, po rokoch pod tlakom urobila rázny koniec

Foto: Instagram (pociskova.nela)

Frederika Lyžičiar
Po rokoch tlaku ide konečne vlastnou cestou.

Nela Pocisková sa na sociálnych sieťach podelila o moment, ktorý presahuje bežné pózy a estetiku. V jej najnovšom príspevku ide o oveľa viac než len o krásne fotografie, no najmä ide o vnútornú slobodu, ktorú si pustila k sebe.

Na Instagrame napísala Nela Pocisková príspevok, ktorý otvoril tému osobnej nezávislosti, sebaprijatia a oslobodenia sa od tlaku okolia. Herečka a speváčka, ktorá aktuálne účinkuje v seriáli Dunaj, k vašim službám, už bola v minulosti viackrát vystavená kritike zo strany verejnosti, či už za svoj spev alebo herecké výkony práve v spomínanom seriáli, a práve preto teraz príspevok Nely pôsobí oveľa úprimnejšie a osobnejšie než kedykoľvek predtým.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Koniec cudzích pravidiel

„Celý život mi niekto hovorí, čo a ako mám a nemám robiť, ako spievať, ako hrať, ako vyzerať, ako rozprávať… Dnes už si ale diktujem SAMA,“ napísala Nela k sérii fotografií. Silná emócia z príspevku pokračuje aj v ďalších vetách.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela


„Je to veľmi oslobodzujúci pocit a ešte lepší je ten, keď mi je dokonca jedno, čo si o tom myslia ostatní. To je ale pocit,“ dodala speváčka a z odkazu, ktorý zverejnila, bolo cítiť, že sloboda pre ňu nie je len naoko, ale niečo, čo má v sebe.

Sloboda, ktorú ľudia cítia

