Nela Pocisková prelomila mlčanie: Už sa nemieni prispôsobovať iným, po rokoch pod tlakom urobila rázny koniec

Nela Pocisková sa na sociálnych sieťach podelila o moment, ktorý presahuje bežné pózy a estetiku. V jej najnovšom príspevku ide o oveľa viac než len o krásne fotografie, no najmä ide o vnútornú slobodu, ktorú si pustila k sebe.
Na Instagrame napísala Nela Pocisková príspevok, ktorý otvoril tému osobnej nezávislosti, sebaprijatia a oslobodenia sa od tlaku okolia. Herečka a speváčka, ktorá aktuálne účinkuje v seriáli Dunaj, k vašim službám, už bola v minulosti viackrát vystavená kritike zo strany verejnosti, či už za svoj spev alebo herecké výkony práve v spomínanom seriáli, a práve preto teraz príspevok Nely pôsobí oveľa úprimnejšie a osobnejšie než kedykoľvek predtým.
Koniec cudzích pravidiel
„Celý život mi niekto hovorí, čo a ako mám a nemám robiť, ako spievať, ako hrať, ako vyzerať, ako rozprávať… Dnes už si ale diktujem SAMA,“ napísala Nela k sérii fotografií. Silná emócia z príspevku pokračuje aj v ďalších vetách.
„Je to veľmi oslobodzujúci pocit a ešte lepší je ten, keď mi je dokonca jedno, čo si o tom myslia ostatní. To je ale pocit,“ dodala speváčka a z odkazu, ktorý zverejnila, bolo cítiť, že sloboda pre ňu nie je len naoko, ale niečo, čo má v sebe.
