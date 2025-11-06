Kritika speváčky neutícha a presunula sa na spev. Podľa divákov je Nela Pocisková neprirodzená a zbytočne dramatizuje

Foto: TV Markíza, Instagram.com/pociskova.nela

Jana Petrejová
Zdá sa, ako keby pri speve kričala.

V poslednom čase sa na talentovanú speváčku a herečku valí kritika zo všetkých strán. Najprv to bolo za jej spev, neskôr ju ľudia zasypali na sociálnej sieti nepríjemnými komentármi, za ktorými bola jej nová herecká úloha v Dunaji, k vašim službám. Tentokrát sa rozprúdila diskusia smerujúca na Nelinu adresu potom, čo zaspievala ako hosť v relácii V siedmom nebi. 

Jojkárska relácia Vila Rozborila je o silných príbehoch ľudí, ktorí sa musia pretĺkať neľahkým životom a nepriazňou osudu. Často má čo robiť okrem divákov aj sám moderátor, aby ustál srdcervúce momenty, o ktorých rozprávajú niektorí ľudia. V siedmom nebi je hlavne o pomoci a v konečnom dôsledku aj o emóciách, ktoré predviedla tiež Nela Pocisková pri speve svojej skladby s názvom „Keď ťa nemám…“

Podľa ľudí je silená a chladná

Očividne vložila do piesne celú svoju dušu, čo bolo vidieť na jej prejave. Aj keď chcela predviesť čo najlepší výkon, čo poukazuje na jej perfekcionizmus, ktorým je známa a má bezpochyby zlato v hrdle, diváci si myslia niečo iné. Na Facebooku sa strhla lavína nepríjemných reakcií, v ktorých jej ľudia dali najavo, čo si myslia o jej speváckom výkone.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

Podľa mnohých ľudí pôsobí Nela neprirodzene a kričí, resp. zbytočne niektoré tóny ťahá do veľkých výšok. „Všetko spieva premotivovane, ako keby z posledných síl… Zbytočne dramatizuje svoj prejav, nepôsobí to hodnoverne,“ napísala diváčka. „Preafektované, ukričané, neboli rozumieť slová. Pri výškach zdvihnutá hlava – naťahovala krk – aby to vôbec uspievala. Celé zle,“ myslí si to isté ďalšia žena.

Veľa komentárov bolo v podobnom duchu. „Mne príde taká afektovaná, silená, premotivovaná a hlavne bez citu. Chladná… Ani zahrať nevie presvedčivo a emotívne… Neviem jej spevu a herectvu prísť na chuť,“ znela ďalšia reakcia. Taktiež sa vyjadrila jedna žena, ktorá dokonca Nelu zažila v škole. „Poznám ju od ZUŠ. Nadychovala sa ako z posledných síl. Hlasno, neprirodzene. Jej spev je silený. Nepopieram, že na sebe pracuje, ale buď to tam je, alebo nie. V jej prípade skôr nie. Ale môj názor, ten váš nikomu neberiem,“ uviedla diplomaticky spomínaná žena.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

„Nula bodov, nepáči sa mi jej spev, veľmi kričí. Vie ťahať do výšok, ale pritom je to krik a nie spev,“ dodala iná komentujúca. „To nebol spev, ale škriekanie a kričanie,“ poznamenala ďalšia diváčka. Zazneli aj slová, ktoré boli miestami kruté a niektoré kritizovali Nelu ako osobu. „Je strašne namyslená, samopašná, nie je v nej pokora, škoda,“ napísala otvorene diváčka. „Ani speváčka, ani herečka,“ objavila sa ďalšia reakcia na Facebooku.

Vraj by sa mala venovať niečomu inému

