Kritika speváčky neutícha a presunula sa na spev. Podľa divákov je Nela Pocisková neprirodzená a zbytočne dramatizuje

V poslednom čase sa na talentovanú speváčku a herečku valí kritika zo všetkých strán. Najprv to bolo za jej spev, neskôr ju ľudia zasypali na sociálnej sieti nepríjemnými komentármi, za ktorými bola jej nová herecká úloha v Dunaji, k vašim službám. Tentokrát sa rozprúdila diskusia smerujúca na Nelinu adresu potom, čo zaspievala ako hosť v relácii V siedmom nebi.
Jojkárska relácia Vila Rozborila je o silných príbehoch ľudí, ktorí sa musia pretĺkať neľahkým životom a nepriazňou osudu. Často má čo robiť okrem divákov aj sám moderátor, aby ustál srdcervúce momenty, o ktorých rozprávajú niektorí ľudia. V siedmom nebi je hlavne o pomoci a v konečnom dôsledku aj o emóciách, ktoré predviedla tiež Nela Pocisková pri speve svojej skladby s názvom „Keď ťa nemám…“
Podľa ľudí je silená a chladná
Očividne vložila do piesne celú svoju dušu, čo bolo vidieť na jej prejave. Aj keď chcela predviesť čo najlepší výkon, čo poukazuje na jej perfekcionizmus, ktorým je známa a má bezpochyby zlato v hrdle, diváci si myslia niečo iné. Na Facebooku sa strhla lavína nepríjemných reakcií, v ktorých jej ľudia dali najavo, čo si myslia o jej speváckom výkone.
Podľa mnohých ľudí pôsobí Nela neprirodzene a kričí, resp. zbytočne niektoré tóny ťahá do veľkých výšok. „Všetko spieva premotivovane, ako keby z posledných síl… Zbytočne dramatizuje svoj prejav, nepôsobí to hodnoverne,“ napísala diváčka. „Preafektované, ukričané, neboli rozumieť slová. Pri výškach zdvihnutá hlava – naťahovala krk – aby to vôbec uspievala. Celé zle,“ myslí si to isté ďalšia žena.
Veľa komentárov bolo v podobnom duchu. „Mne príde taká afektovaná, silená, premotivovaná a hlavne bez citu. Chladná… Ani zahrať nevie presvedčivo a emotívne… Neviem jej spevu a herectvu prísť na chuť,“ znela ďalšia reakcia. Taktiež sa vyjadrila jedna žena, ktorá dokonca Nelu zažila v škole. „Poznám ju od ZUŠ. Nadychovala sa ako z posledných síl. Hlasno, neprirodzene. Jej spev je silený. Nepopieram, že na sebe pracuje, ale buď to tam je, alebo nie. V jej prípade skôr nie. Ale môj názor, ten váš nikomu neberiem,“ uviedla diplomaticky spomínaná žena.
„Nula bodov, nepáči sa mi jej spev, veľmi kričí. Vie ťahať do výšok, ale pritom je to krik a nie spev,“ dodala iná komentujúca. „To nebol spev, ale škriekanie a kričanie,“ poznamenala ďalšia diváčka. Zazneli aj slová, ktoré boli miestami kruté a niektoré kritizovali Nelu ako osobu. „Je strašne namyslená, samopašná, nie je v nej pokora, škoda,“ napísala otvorene diváčka. „Ani speváčka, ani herečka,“ objavila sa ďalšia reakcia na Facebooku.
