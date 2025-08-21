Nehoda na východe Slovenska: Auto po šmyku narazilo do betónových zábran, zranené sú aj deti

Foto: Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj

Nina Malovcová
Vážna nehoda na diaľnici D1.

Na diaľnici D1 medzi Prešovom a Košicami došlo v stredu skoro ráno k vážnej dopravnej nehode. Podľa Hasičského a záchranného zboru – Košický kraj boli krátko po 4:45 vyslaní Bidovskí hasiči k havárii osobného auta v katastri obce Nová Polhora.

Vozidlo narazilo do betónových zábran

Podľa hasičov sa auto dostalo do šmyku a narazilo do betónových zvodidiel pri ceste. V aute sa nachádzali štyri osoby, pričom tri z nich utrpeli zranenia, išlo o jedného dospelého a dve maloleté deti.

„Po príchode hasičskej jednotky už záchranári poskytovali prvú pomoc zraneným. Hasiči vykonali protipožiarne opatrenia na vozidle, označili miesto nehody a asistovali pri ošetrení zranených osôb,“ uviedol Hasičský a záchranný zbor – Košický kraj. Presné okolnosti nehody a miera zranení účastníkov zatiaľ nie sú známe.

