Nečakaný postoj k láske aj chýbajúca iskra. V Nemocnici čaká ľúbostné zápletky poriadny otras, diváci budú v napätí

Nemocnica sa vrátila s poriadnou dávkou napätia aj emócií. Trinásta séria prináša dramatické medicínske prípady, ale aj osobné príbehy lekárov, v ktorých nechýbajú city, humor ani nečakané zvraty.
Už na začiatku série sa všetko sústredilo na otázku, či Filip Balog prežije potom, ako bol po výbuchu v kritickom stave a lekári ho museli okamžite operovať. Jeho boj o život sa tým však neskončil – upadol do kómy a začal nečakane krvácať, čím vydesil celé oddelenie. Osud sa naňho napokon usmial a prebral sa, vďaka čomu sa dej mohol posunúť ďalej a diváci sa môžu naplno sústrediť na príbehy ostatných postáv.
Na nevyžiadané rady nečakaná odpoveď
Jednou z najvýraznejších hrdiniek zostáva Zuzana Maxová v podaní Zuzany Kanócz. Geniálna, prísna a nekompromisná lekárka je presvedčená, že láska je len zbytočná komplikácia a vo vzťahoch si potrpí na priamu reč. Jej pohľad na život je ostrý a racionálny, no zároveň prináša do seriálu iróniu a sebavedomý nadhľad.
Protipól Maxovej stvárňuje Marián Mitaš ako Adam Ondruš. Dobrý chirurg čelí vlastnej chorobe a zároveň sa snaží budovať citlivejší vzťah s dospievajúcou dcérou. Kým v práci pôsobí neochvejne, v osobnom živote často hľadá rovnováhu medzi rozumom a citmi, čo vytvára prirodzené napätie aj zaujímavé prepojenie s Maxovou.
Maxová sa ani v novej sérii nezdrží len pri svojich zásadách. Svoje nezvyčajné životné múdrosti ponúkne aj tehotnej gynekologičke Alici, ktorú hrá Dominika Richterová. Ako tieto priame a často ironické postrehy prijme nastávajúca mama, zostáva otvorené – a práve tieto scény dodávajú seriálu ľahkosť a humor.
