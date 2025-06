Nebudú s ním vraj za jedným stolom: Niektoré krajiny nechceli, aby Zelenskyj prišiel na samit NATO, proti bolo aj Slovensko

Maďarský premiér Viktor Orbán sa ostro vyjadril k účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na summite NATO v holandskom Haagu. Podľa maďarského premiéra sa proti Zelenského prítomnosti na pracovných stretnutiach postavili lídri Maďarska, Slovenska, Turecka a Spojených štátov.

Orbán to uviedol počas letu do Haagu pre maďarské médiá, informuje spravodajca TASR v Budapešti. „V diplomacii nejde o to, kde niekto je, ale kde nie je. Američania, Turci, Slováci a my sme jasne dali najavo, že v záležitostiach NATO nechceme sedieť s pánom Zelenským za jedným stolom,“ povedal Orbán.

Maďarský premiér ďalej vyhlásil, že je v národnom záujme Maďarska nebyť v žiadnom spoločenstve s Ukrajinou – ani v NATO, ani v Európskej únii. Zelenskyj na platforme X napísal, že v utorok diskutoval s predsedom Európskej rady Antóniom Costom, predsedníčkou Európskjej komisie Ursulou von der Leyenovou a generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem.

Témou rozhovorov bol nový balík sankcií proti Rusku. Podľa Zelenského by mal pripravovaný 18. balík sankcií vyvinúť značný tlak na ruský energetický a bankový sektor, ako aj na „neviditeľnú flotilu“. Zdôraznil, že kľúčovým prvkom je zavedenie prísneho cenového stropu na ruskú ropu a v tomto smere očakáva od EÚ rozhodné kroky.

„Je nespravodlivé, aby jedna strana blokovala rozhodnutie Únie,“ zdôraznil ukrajinský prezident v súvislosti s odmietavým postojom Maďarska. Orbán na Zelenského príspevok reagoval takmer okamžite.

President, with all due respect: the European Union was founded to bring peace and prosperity to its member states. Accepting a country that is at war with Russia would immediately drag the EU into a direct conflict. It is unfair to expect any member state to take this risk.

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 24, 2025