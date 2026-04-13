Nebojím sa smrti: Gizka Oňová šokovala svojím vyhlásením o tabu téme po desivej skúsenosti

Život obľúbenej slovenskej speváčky Gizky Oňovej je už desaťročia spojený s energiou, optimizmom a neustálou aktivitou. Aj preto by mohla byť inšpiráciou pre nejedného človeka. Hoci ju verejnosť pozná najmä ako vždy usmiatu a životom sršiacu osobnosť, za jej úsmevom sa skrývajú aj hlbšie myšlienky o živote, smrti a hodnotách, ktoré sú pre ňu skutočne dôležité.
V nedávnom rozhovore pre novú reláciu Báječný život, ktorá patrí pod taktovku Báječnej ženy, sa Gizka Oňová otvorene dotkla aj tém, o ktorých sa nehovorí ľahko – vrátane toho, prečo sa smrti neobáva a čo jej dáva vnútorný pokoj v čase, keď mnohí ľudia práve strach z konca života vnímajú ako jednu z najväčších obáv.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Hádka o majetok u nej nehrozí
Hudobná legenda priznala akýsi vnútorný pocit, že na tomto svete ešte pobudne nejaký čas. “Povedala by som, že nemám ešte svoje poslanie skončené na tejto Zemi. Ja to tak cítim, lebo sú ľudia, ktorí si povedia, môžem už umrieť, lebo všetko mám v poriadku,” uviedla Gizka, ktorá má taktiež veľa vecí v živote usporiadaných tak, ako sama chcela.
Napríklad isté je, že nenastane situácia, ku ktorej bohužiaľ často dochádza po smrti rodinného príslušníka. “Po mojej smrti sa určite deti medzi sebou nepohádajú, pretože už teraz je každému jasné, čo je jeho,” poznamenala a dodala, že rodič nemusí všetko rozdať svojim deťom úplne rovnako.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Mal by tak spraviť na základe toho, aké deti sú. “A vidíte ako žijú, ako fungujú, a vtedy ten rodič má možnosť inak rozhodnúť a rozdeliť svoj majetok. Toto je u nás v poriadku,” ozrejmila Gizka Oňová, ktorá vzápätí vyslovila niečo, na čo by si trúfol len málokto.
Nahlásiť chybu v článku