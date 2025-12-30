Karty sú rozdané: TV JOJ odhaľuje OSUD, nový rodinný seriál plný moci, tajomstiev a neodpustiteľných rozhodnutí

Foto: TV JOJ

Frederika Lyžičiar
Dramatický seriál o moci, rodine a rozhodnutiach, ktoré majú nezvratné následky.

Luxus, moc a rodinné putá, ktoré sa menia na zbrane. TV JOJ prichádza s novým dramatickým seriálom OSUD, v ktorom nič nie je čiernobiele a každé rozhodnutie má následky. Prvé zábery už naznačujú, že pôjde o jeden z najočakávanejších televíznych titulov roka 2026.

Ako uvádza tlačová správa TV JOJ, už koncom januára uvedie televízia nový pôvodný dramatický seriál OSUD, ktorý sa stane nosným titulom jarnej vysielacej sezóny 2026 v hlavnom vysielacom čase. Autorská dvojica Danica Hričová a Adam Halák otvára príbeh bohatej rodiny Kráľovičovcov, ktorej impérium vyrástlo na rodinnom liehovare. Za múrmi luxusu sa však skrývajú staré krivdy, potlačené slabosti a rozhodnutia, ktoré nemožno vziať späť.

Foto: TV JOJ

Prvá upútavka

Diváci TV JOJ dostali prvú ochutnávku zo seriálu OSUD už počas vianočných sviatkov, keď televízia uviedla jeho prvú oficiálnu upútavku. Tá vznikla pod vedením riaditeľa úseku grafiky Ondreja Garana Hutníka a naznačuje atmosféru, napätie aj výrazné osobnosti, ktoré budú formovať príbeh nového dramatického seriálu.


Seriál plynule nadviaže na úspech titulu Ranč a ponúkne pohľad do sveta, kde navonok vládne istota a moc, no v súkromí sa odohráva boj o vplyv, rodinu aj vlastné svedomie. Každý člen klanu Kráľovičovcov si nesie svoj diel zodpovednosti – a práve tie určujú, ako osud zamieša kartami. 

Vyjadrenia tvorcov

