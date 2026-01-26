Na obrazovke a v realite úplne iný. Herec z nového seriálu Osud priznal, že jeho postava nie je ako on

Už dnes večer odštartuje na televíznych obrazovkách jojkársky seriál Osud s ambíciami ukázať, že osud sa nedá oklamať, a že minulosť si vždy nájde cestu späť. Sľubuje poriadnu dávku napätia, emócií i nečakaných momentov, ktoré zamiešajú karty v životoch hlavných hrdinov. Medzi nimi je aj Viktor Kráľovič, zbohatlík, ktorý pôsobí materialisticky.
Vyrastal bez rodičovskej lásky a bez akejkoľvek opory, ktorú si vynahrádza prepychom a ľahkovážnosťou. Tak možno charakterizovať postavu Viktora, hoci nie všetko je tak, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Už pred nejakým časom jeho predstaviteľ Noël Czuczor prezradil, že stvárnenie tejto postavy bolo preňho výzvou. Potvrdil to najnovšie aj v rozhovore pre Šarm, v ktorom naznačil, že Viktor nie je taký, ako on v reálnom živote.
Bežne sa neoblieka tak, ako Viktor
Ide o syna z bohatej rodiny, veľmi špecifického, ktorý nemá morálny kompas a nevie, ako funguje svet. Jeho jedinými záľubami sú peniaze a párty. „Nie je to niekto, kto vám je sympatický na prvý pohľad, keď však prídete na to, že nikdy nespoznal rodičovskú lásku a nebol vedený k hodnotám, zistíte, prečo sa tak veci majú. A to bolo veľmi zaujímavé hrať,“ povedal Noël viac o svojej postave a zároveň navnadil fanúšikov.
Zatiaľ čo predtým hral v Ranči, teda v pokojnom vidieckom prostredí plnom susedských vzťahov a každodenných starostí, tentokrát sa ocitol v mocnej bohatej rodine, sprevádzanej tajomstvami a konfliktmi. S tým prichádza ruka v ruke aj zmena imidžu, s ktorou sa však herec veľmi nestotožňuje, hoci samotné natáčanie a stvárnenie postavy si pochvaľuje.
Na propagačných materiáloch možno vidieť Viktora v elegantnom bielom saku, šatke okolo krku alebo roláku a s uhladeným účesom. „Jeho look je veľmi svojský, napríklad má stále ulízané vlasy. Veľmi ma to bavilo. I keď rola Viktora už bola napísaná tak, že má veľmi špecifický štýl obliekania, Darina – naša kostýmová výtvarníčka – bola veľmi otvorená spolupráci. Vytvorili sme ho spolu na základe zadania, spolu sme ho hľadali, spolu sme boli nakupovať, a bolo to veľmi príjemné. No nie sú to veci, ktoré by som si bežne obliekol. Viktor chodí vyslovene v bielej,“ objasnil charizmatický herec.
