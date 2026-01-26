Na obrazovke a v realite úplne iný. Herec z nového seriálu Osud priznal, že jeho postava nie je ako on

Foto: TV Joj

Jana Petrejová
Prezradil rozdiely medzi sebou a postavou.

Už dnes večer odštartuje na televíznych obrazovkách jojkársky seriál Osud s ambíciami ukázať, že osud sa nedá oklamať, a že minulosť si vždy nájde cestu späť. Sľubuje poriadnu dávku napätia, emócií i nečakaných momentov, ktoré zamiešajú karty v životoch hlavných hrdinov. Medzi nimi je aj Viktor Kráľovič, zbohatlík, ktorý pôsobí materialisticky. 

Vyrastal bez rodičovskej lásky a bez akejkoľvek opory, ktorú si vynahrádza prepychom a ľahkovážnosťou. Tak možno charakterizovať postavu Viktora, hoci nie všetko je tak, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Už pred nejakým časom jeho predstaviteľ Noël Czuczor prezradil, že stvárnenie tejto postavy bolo preňho výzvou. Potvrdil to najnovšie aj v rozhovore pre Šarm, v ktorom naznačil, že Viktor nie je taký, ako on v reálnom živote.

Foto: TV Joj

Bežne sa neoblieka tak, ako Viktor

Ide o syna z bohatej rodiny, veľmi špecifického, ktorý nemá morálny kompas a nevie, ako funguje svet. Jeho jedinými záľubami sú peniaze a párty. „Nie je to niekto, kto vám je sympatický na prvý pohľad, keď však prídete na to, že nikdy nespoznal rodičovskú lásku a nebol vedený k hodnotám, zistíte, prečo sa tak veci majú. A to bolo veľmi zaujímavé hrať,“ povedal Noël viac o svojej postave a zároveň navnadil fanúšikov.

Zatiaľ čo predtým hral v Ranči, teda v pokojnom vidieckom prostredí plnom susedských vzťahov a každodenných starostí, tentokrát sa ocitol v mocnej bohatej rodine, sprevádzanej tajomstvami a konfliktmi. S tým prichádza ruka v ruke aj zmena imidžu, s ktorou sa však herec veľmi nestotožňuje, hoci samotné natáčanie a stvárnenie postavy si pochvaľuje.

Foto: TV Joj

Na propagačných materiáloch možno vidieť Viktora v elegantnom bielom saku, šatke okolo krku alebo roláku a s uhladeným účesom. „Jeho look je veľmi svojský, napríklad má stále ulízané vlasy. Veľmi ma to bavilo. I keď rola Viktora už bola napísaná tak, že má veľmi špecifický štýl obliekania, Darina – naša kostýmová výtvarníčka – bola veľmi otvorená spolupráci. Vytvorili sme ho spolu na základe zadania, spolu sme ho hľadali, spolu sme boli nakupovať, a bolo to veľmi príjemné. No nie sú to veci, ktoré by som si bežne obliekol. Viktor chodí vyslovene v bielej,“ objasnil charizmatický herec.

Problémy s vlasmi

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac