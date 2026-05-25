Cieľom PS a ich europoslancov je škodiť, tvrdí Smer: Gašpar hovorí o klamstvách a zavádzaní

Petra Sušaninová
TASR
Podľa Gašpara ide o manipuláciu.

Cieľom Progresívneho Slovenska (PS) a ich europoslancov je škodiť. Zhodli sa na tom predstavitelia Smeru-SD počas pondelkovej tlačovej konferencie. Reagovali tak aj na rezolúciu, ktorou Európsky parlament vyzval Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenia základných hodnôt Európskej únie zo strany slovenskej vlády.

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) uviedol, že prijatie rezolúcie proti Slovensku, „je súčasťou manipulácie verejnej mienky v neprospech vládnucich strán“ s cieľom ovplyvniť volebnú kampaň a verejnú mienku v prospech progresívcov. Gašpar tvrdí, že by bolo okaté, keby europoslanci z PS prišli a vnášali do rezolúcie proti Slovensku sami texty, tak si na to našli ľudí. Poukázal pritom na českého europoslanca Tomáša Zdechovského a nemeckého europoslanca Daniela Freunda.

Gašpar počas tlačovej konferencie poprel niektoré tvrdenia z rezolúcie a označil ich za nepravdivé a zavádzajúce. Ako príklad uviedol napríklad transformáciu NAKA na Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK). „Všetky tie jednotky, ktoré sú takzvané špecializované jednotky pre boj s korupciou, s organizovaným zločinom, s finančnou kriminalitou a teda aj na ochranu finančných záujmov európskych spoločenstiev, sú aj v štruktúre tohto ÚBOK-u. Ak niekto premaľuje nadpis inštitúcie, ešte neznamená, že ju zrušil,“ vyhlásil Gašpar. Odmieta zjednodušené tvrdenia, že zrušili NAKA, pretože podľa jeho slov len zmenili názov na ÚBOK.

K tvrdeniam o klamstvách sa pridal aj Takáč

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) uviedol, že rezolúcia je napísaná na základe klamstiev. Poukázal na to, že na nej spolupracovali aj viaceré slovenské mimovládne organizácie.

Europoslanec PS Martin Hojsík v reakcii uviedol, že to, čo prijal minulý týždeň Európsky parlament, nie je dielo dvoch europoslancov, ktorých Smer-SD menoval, ale pod tou rezolúciou je podpísaná celá skupina europoslancov.

„Je to snaha pomôcť Slovensku a obrániť európske peniaze a právny štát na Slovensku,“ povedal. Poukázal na to, že „kolegovia v EÚ“ vidia problém a chcú, aby na Slovensku boli funkčné kontrolné orgány. „Pre nás v PS je toto uznesenie Európskeho parlamentu výzvou robiť ešte viac pre ochranu európskych peňazí na Slovensku. Preto, aby išli naozaj tam, kam majú, aby pomáhali ľuďom a nie na prospech zopár vyvolených, spriaznených oligarchov,“ dodal Hojsík.

