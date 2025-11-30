Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava

Aj tento týždeň vám naši redaktori priniesli zaujímavé články, rozhovory a reportáže. Prečítajte si originálne tipy na výlety, zistite, kam sa môžete vybrať, ale aj to, ako dokážete letieť z Bratislavy do Košíc za 16 eur. To všetko a ešte viac môžete nájsť na našom webe v rámci kategórie PREMIUM.
Či už sú to exkluzívne reportáže, pútavé rozhovory, tipy na nezvyčajné dovolenky alebo prehľady filmov a seriálov, ktoré musíš vidieť, v našom prémiovom obsahu nájdeš všetko možné. S predplatným Premium nemáš problém dočítať do konca, pretože články máš odomknuté. Za to, že si naším predplatiteľom, ti ale dávame darček. Nový vernostný program plný benefitov, vďaka ktorým dostaneš ešte viac.
Je to jednoduché – čím dlhšie si súčasťou našej Premium rodiny, tým viac kreditov získavaš. Uplatniť si ich vieš v rámci benefitov vo svojej Benefit peňaženke. V praxi to vyzerá tak, že pri zakúpení interez mesačného predplatného v hodnote minimálne 2,99 € dostaneš benefity, napríklad voucher v hodnote 20 eur od COFFEIN. To znie super, nie?
Taktiež sa môžeš rozhodnúť aj pre zakúpenie predplatného v hodnote 7,99 eura, kde okrem interez mesačného predplatného získavaš tiež exkluzívny prístup aj k zamknutému obsahu webov ako je Startitup, Emefka, Fontech či Odzadu. Pritom dostaneš tiež kupón v hodnote 8 eur na nákup na Dedoles.sk. A to sa už naozaj oplatí. Viac sa dočítaš na tejto stránke.
Posledné dni Freddieho Mercuryho
Hlas, z ktorého mali ľudia zimomriavky a hity, ktoré sú mimoriadne populárne aj teraz. Freddie Mercury sa svojou tvorbou a odkazom môže právom zaradiť medzi najväčších hudobných revolucionárov všetkých čias, ktorý navždy ovplyvnil hudobný priemysel. Divoký život s famóznou kariérou skončil v dôsledku zákernej choroby priskoro, pričom aj posledné dni života si Freddie napokon režíroval podľa seba.
Gitarista Brian May opísal posledné dni známeho speváka veľmi priamočiaro. „Keď vošiel do miestnosti, nevyzeral vôbec dobre. Bol v zlom stave. Ťažko sa mu chodilo, dokonca sa mu aj ťažko sedelo. Žiadal si len nalievať panáky vodky. Vypil jeden, poprosil o ďalší, podoprel sa a niekam odkráčal.“
Život Freddieho Mercuryho poznačila najmä veľkolepá kariéra, počas ktorej vydali so skupinou Queen desiatky známych a dodnes hrajúcich hitov. Medzi najzvučnejšie patria určite Another One Bites the Dust, Bohemian Rhapsody, Killer Queen, We Are the Champions, Love of My Life, Under Pressure či I Want to Break Free. Charizmatický rodák zo Zanzibaru sa počas aktívneho obdobia presadil aj na sólovej ceste, pričom pôsobil ako producent a hosťujúci hudobník pre iných spevákov.
Ako strávil svoje posledné dni a čo sa stalo s jeho majetkom, si môžete prečítať v našom článku: Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Naučí vás, ako sa to robí správne
Matúš Lašan spolu so svojou manželkou prešli pešo celú Európu, Nový Zéland, Island či dokonca Patagóniu. Nevynechali ani slovenské lesy a národné parky, kde prešli celkovo približne 1 400 kilometrov.
Ak je na Slovensku niekto, kto skutočne vidí do toho, čo je správne a čo nie, je to práve on.
Dnes nám prezradil, čo preňho znamená základný princíp Leave No Trace (LNT), a s ktorými jeho prvkami majú turisti najčastejšie problém. Opísal svoje skúsenosti so Slovákmi ako turistami a upozornil, z ktorej jeho negatívnej skúsenosti by sme sa mohli aspoň trocha poučiť. Nevynechal ani tému nálepiek a odkazov, neslávnych „odskočení si“ v prírode, rovnako ako ani princípy slušného správania sa v útulniach.
Viac sa dozviete v rozhovore: Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odsúdený zločinec vypil jed v priamom prenose
Bol 29. november 2017 a v holandskom Haagu prebiehal súd s bosnianskym Chorvátom Slobodanom Praljakom. Nikto netušil, čo sa tento odsúdený vojnový zločinec chystá urobiť. Do súdnej sály Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu sa mu totiž podarilo prepašovať fľaštičku s jedom a po predslove ju vypil. Všetko zaznamenali kamery.
Slobodan Praljak sa narodil v roku 1945 na území dnešnej Hercegoviny. Bol nadaným študentom a získal až tri univerzitné tituly, a to z elektrotechniky, z humanitárnych a zo sociálnych vied a napokon aj z dramatických umení. Po škole pôsobil najprv ako profesor a manažér laboratória elektroniky na strednej škole v Záhrebe, potom prednášal sociológiu a filozofiu, a po roku 1973 sa stal umelcom na voľnej nohe. Bol tiež divadelným režisérom v Záhrebe, Osijeku či v Mostare. Režíroval tiež viaceré televízne seriály. Nič z toho nenasvedčovalo tomu, že by z neho mal byť generál a, žiaľ, aj vojnový zločinec.
Čo sa nakoniec stalo, prečo bol odsúdený a ako sa rozhodol ukončiť svoj život, si môžete prečítať v našom článku: V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia.
Ceny energií sa v posledných rokoch stali jednou z najdiskutovanejších tém v slovenských domácnostiach. Mnohí ľudia museli rozmýšľať, ako zmeniť návyky, a či, napríklad, investovať do obnovy domu. O tejto téme sme sa porozprávali s človekom, ktorý sa zaoberá energetikou a efektívnym bývaním.
Rastislav Tvarog je odborník na energetickú efektívnosť budov. Vysvetlil nám, ako Slováci reagovali na zdražovanie, kde vznikajú najväčšie straty, čo má zmysel spraviť bez veľkých investícií a ako fungujú dotácie v praxi. Prezradil aj, či mladé generácie prirodzene siahajú po obnoviteľných zdrojoch, a prečo sa čoraz viac hovorí o energetickej sebestačnosti.
O jeho praktických radách a skúsenostiach sa dozviete v našom článku: Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
Tieto seriály ste možno milovali aj vy, no majú príšerné hodnotenia
Tiež máte seriály, ktoré vás okamžite vrátia do čias detstva či mladosti? Mnohých z vás zahrejú pri srdci a rozosmejú Priatelia, Krok za krokom či Alf. Avšak niektoré seriály, od ktorých sme sa nevedeli odtrhnúť, majú prekvapivo slabé hodnotenia.
Kým niektoré ľudí jednoducho nebavili, v iných dominuje humor, ktorý nám už s odstupom času jednoducho vtipný nepríde. Hlavní aktéri niektorých seriálov zas boli obvinení z vecí, po ktorých sa na počiny, v ktorých hrali, pozerá už len ťažko.
Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš článok tu: Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba.
V súvislosti s národnými parkmi na Slovensku sa už niekoľko rokov hovorí o takzvanej zonácii, teda prekreslení súčasných máp, s ktorými súvisí napríklad aj možná výstavba v chránených územiach. Ochranári zonáciu dlhodobo kritizujú a okrem iného hovoria, že v Tatrách ohrozuje vzácne doliny. Zonácia parkov by totiž mohla zmeniť stupne ochranného pásma v rôznych lokalitách, čo by malo nezvratné dosahy na životné prostredie.
V súvislosti so zonáciou sa aktuálne spomína aj najnovší developerský zámer v okolí najväčšieho lyžiarskeho strediska Jasná. Jeho okolie sa za posledné roky zásadne zmenilo a zmenám zrejme ešte ani zďaleka nie je koniec. Severne od hotela Ostredok, pri časti lyžiarskeho strediska s názvom Biela púť, má na takmer dvojhektárovom pozemku (18 480 m²) vzniknúť masívny apartmánový komplex.
Viac o tomto zámere a pochybnostiach okolo projektu sa dozviete v našom článku: V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Vo viacerých slovenských mestách, vrátane Bratislavy, Žiliny a Ružomberka, môžete natrafiť na ružové automaty, ktoré lákajú produktmi, ktoré na prvú pôsobia poburujúco, no našli medzeru v zákone. V uplynulých dňoch sa nový objavil priamo v centre Banskej Bystrice a medzi domácimi vyvolal vlnu kontroverzie. Vyjadrili svoje obavy z toho, že sa tieto výrobky jednoducho dostanú do rúk detí. Vybrali sme sa zistiť, či je to skutočne tak, alebo má automat zavedené opatrenie, ktoré zákazníkov kontroluje.
Na prvý pohľad môže pôsobiť priestor, v ktorom je automat s názvom HighPony umiestnený, nevinne. Láka ružovou farbou a pestrým jednorožcom. Nápisy na ňom ako „ganja“, „galaxy gas“ alebo „kratom“ však niekoho môžu zaskočiť.
Podľa niektorých Banskobystričanov môže byť jeho vizuál lákadlom pre deti, a to aj napriek tomu, že pri vchode svietia upozornenia, že vstup je vhodný až od 18 rokov. V skutočnosti totiž to, či je človek naozaj dospelý, pri vstupe nikto neoverí.
Čo nás v priestore, kde sa automat nachádza, najviac a nepríjemne prekvapilo a aká je pravda o produktoch, ktoré ponúka, sme pre vás zhrnuli v reportáži: Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Lucie žije na východe Turecka
Češka Lucie Falcová našla svoj druhý domov v Turecku, konkrétne v jeho východnej časti, kde veľa našincov nestretnete. Žije sa tu inak, než v Ankare či v dovolenkármi vyhľadávanej prímorskej Antalyi. Priviedla ju sem záľuba k horám a teraz sa sem pravidelne vracia, pretože sa venuje sprevádzaniu na najvyššiu horu Turecka, Ararat. Má blízko k autentickému životnému štýlu domácich a priznáva, že život sa tu od toho, aký poznáme u nás, v mnohých veciach líši.
„Miestni sa ku mne správajú veľmi zdvorilo, mnohokrát až s obdivom, pretože milujú, ak trochu ovládate ich jazyk. Aj ľudia, ktorí vás vôbec nepoznajú, ale napríklad len sedia o kúsok ďalej, vás pozvú k nim na čaj a na jedlo a porozprávajú sa s vami,“ priblížila nám, ako sa k nej domáci správajú ako k žene pochádzajúcej z Európy.
Na akej ekonomickej úrovni žijú domáci, koľko tu stojí prenájom ubytovania alebo aký je rozdiel medzi Turkami a Kurdmi, nám prezradila v rozhovore: Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Boli sme na vianočných trhoch v Banskej Bystrici. Takéto ceny na vás čakajú
Oficiálne otvorenie vianočných trhov v Banskej Bystrici sa uskutočnilo až v piatok podvečer o 17:00 hodine, no my sme patrili medzi prvých nedočkavcov, ktorí zavítali k stánkom už okolo obeda. Uprostred námestia sa už z diaľky týčil neprehliadnuteľný vianočný stromček – vysoká jedľa zdobená drobnými svetielkami. Že naše obľúbené obdobie v roku je tu, signalizovali aj vianočné pesničky ozývajúce sa z diaľky, a taktiež vznášajúca sa sladkastá vôňa punču a trdelníkov.
V ponuke tohtoročných trhov nechýba vianočný punč za 3,50 eura za 0,2 l. Tento objem nápojov nie je náhodný a je identický pri všetkých, pretože sú podávané do vratných plastových pohárov, ako to poznáme z festivalov. Varené víno si dáte za 3 eurá, medovinu taktiež a nealkoholický punč, ktorý niekde nazývajú aj „detským“ punčom, za 2,50 eura.
Spomedzi množstva dobrôt nás zaujala vianočná kapustnica, 0,33 l za 6 eur, domáce lokše – od orechových, cez makové, až po lokše s kačacou pečeňou – jeden kus za 2,50 eura alebo poplamúchy – slaninkový či syrový za 5,99 eura. No natrafili sme aj na menej tradičné vianočné kombinácie, ako klobásu v bagete za 5,90 eura alebo diabolskú zapekanku za 5,50 eura.
Aký prekvapivý predmet sme v ponuke trhov našli a čo ďalšie svojim návštevníkom ponúkajú, sa dozviete v našej reportáži: Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu
Len pár minút od centra mesta, v srdci Veľkej Fatry, sa ukrýva čarovné miesto, kde si na svoje prídu nielen turisti a cyklisti, ale aj rodiny s deťmi, rekreanti a milovníci prírody i histórie. Do dediny, ktorú milujú nielen domáci, ale aj cudzinci, sme sa vybrali v nedeľu popoludní.
Táto podhorská dedina predstavuje výnimočný urbanistický celok ľudovej architektúry, navyše je národnou kultúrnou pamiatkou a podlieha prísnej pamiatkovej ochrane. Zároveň je súčasťou Národného parku Veľká Fatra. Dokonca obcou prechádza aj cyklistická trasa a majitelia viacerých dreveníc poskytujú možnosť ubytovania.
Ide o jedinú slovenskú obec, ktorá nebola narušená novou výstavbou a zachovala si pôvodnú vidiecku architektúru horského typu. Práve vďaka tomu bola v roku 1993 zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO ako mimoriadne zachovaný príklad tradičného osídlenia v Karpatskom regióne.
Okrem zaujímavej expozície a nádhernej prírody tu nájdete aj kaviareň s cukrárňou, ktorá sa volá U ježibabky, kde môžete ochutnať remeselné pivá aj remeselnú zmrzlinu, či dokonca tradičnú reštauráciu, kde sa môžete chutne najesť. Okrem kapustnice ponúkajú aj haruľu s čerstvou bryndzou, liptovské droby, bryndzové pirohy, domáce buchty na pare či domácu štrúdľu
Viac sa dozviete tu: Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava
Po všetkom humbuku a oficialitách som sa sama vybrala vyskúšať si let novou linkou z Košíc do Bratislavy, aby som zistila, ako to funguje v praxi.
Do okrídleného gigantu sme si posadali tradične, na štýl tzv. sardinky. Letušky nám následne predviedli celý bezpečnostný protokol, vrátane kyslíkových masiek a núdzových východov. Prekvapil oznam, že pre krátkosť trasy nebude obsluhovaný jedálenský vozík, no pasažieri si mohli občerstvenie vyžiadať stlačením tlačidla nad sebou. A potom sa stalo niečo, čo ma šokovalo.
Viac sa dozviete v reportáži: Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Nahlásiť chybu v článku