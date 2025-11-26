Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali

Foto: archív Lucie Falcovej

Zuzana Veslíková
Slováci a Česi v zahraničí
Pravidelne sa vracia k hraniciam s Iránom a Arménskom za svojou prácou a vášňou k horám.

Niekedy nás cestovanie môže zaviať na miesto, kde cítime, akoby sme tam patrili. Češka Lucie Falcová sa takto našla v Turecku, konkrétne v jeho východnej časti, kde veľa našincov nestretnete. Žije sa tu inak, než v Ankare či v dovolenkármi vyhľadávanej prímorskej Antalyi. Priviedla ju sem záľuba k horám a teraz sa sem pravidelne vracia, pretože sa venuje sprevádzaniu na najvyššiu horu Turecka, Ararat. Má blízko k autentickému životnému štýlu domácich a priznáva, že život sa tu od toho, aký poznáme u nás, v mnohých veciach líši.  

„Miestni sa ku mne správajú veľmi zdvorilo, mnohokrát až s obdivom, pretože milujú, ak trochu ovládate ich jazyk. Aj ľudia, ktorí vás vôbec nepoznajú, ale napríklad len sedia o kúsok ďalej, vás pozvú k nim na čaj a na jedlo a porozprávajú sa s vami,“ priblížila nám, ako sa k nej domáci správajú ako k žene pochádzajúcej z Európy.

Ako ste sa dostali do Turecka?

Do Turecka som sa dostala cez moju záľubu k horám, pretože posledných päť rokov sa venujem výstupom na vrcholy v Grécku. Chcela som vyjsť niekam vyššie a naskytla sa mi možnosť ísť na Ararat, najvyššiu horu Turecka, tak som neváhala a šla. Od tej doby, čo sú viac než dva roky, sem jazdím pravidelne každý mesiac na niekoľko dní a cez sezónu výstupov na Ararat zostávam aj 4 a viac mesiacov.

Mesto, kde tradične prebývam, sa volá Doğubayazıt, nachádza sa pri hraniciach s Iránom a Arménskom. Neskúšala som v Turecku žiť inde, než tu na východe, pretože cítim, že som konečne našla miesto, kde sa cítim šťastne. Navštívila som, samozrejme, Istanbul, Ankaru a Antalyu a je to veľký rozdiel.

Foto: archív Lucie Falcovej

V čom sa líši východná časť Turecka od týchto veľkých miest na západe?

Rozdiel vnímam v správaní aj v charaktere ľudí – povedala by som, že západ sa začína podobať európskemu štýlu, menej sa tam dodržiavajú tradície a podobne, ale možno je to práve tým, že sú to veľké mestá. Ďalším rozdielom je, že vo východnom Turecku žijú väčšinou iba Kurdi.

Aký je rozdiel medzi Kurdmi a Turkami?

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • aké sú úlohy ženy a muža v tradičnej domácnosti;
  • aký je priemerný plat ľudí na východe Turecka;
  • či sa stretla s predsudkami o miestnych a ako ich vnímajú Česi a Slováci, s ktorými sa tu stretáva;
  • čo je náplňou jej práce pri sprostredkovaní výstupu na Ararat;
  • či je náročný, pre koho je určený a ako prebieha.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
