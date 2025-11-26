Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali

Niekedy nás cestovanie môže zaviať na miesto, kde cítime, akoby sme tam patrili. Češka Lucie Falcová sa takto našla v Turecku, konkrétne v jeho východnej časti, kde veľa našincov nestretnete. Žije sa tu inak, než v Ankare či v dovolenkármi vyhľadávanej prímorskej Antalyi. Priviedla ju sem záľuba k horám a teraz sa sem pravidelne vracia, pretože sa venuje sprevádzaniu na najvyššiu horu Turecka, Ararat. Má blízko k autentickému životnému štýlu domácich a priznáva, že život sa tu od toho, aký poznáme u nás, v mnohých veciach líši.
„Miestni sa ku mne správajú veľmi zdvorilo, mnohokrát až s obdivom, pretože milujú, ak trochu ovládate ich jazyk. Aj ľudia, ktorí vás vôbec nepoznajú, ale napríklad len sedia o kúsok ďalej, vás pozvú k nim na čaj a na jedlo a porozprávajú sa s vami,“ priblížila nám, ako sa k nej domáci správajú ako k žene pochádzajúcej z Európy.
Ako ste sa dostali do Turecka?
Do Turecka som sa dostala cez moju záľubu k horám, pretože posledných päť rokov sa venujem výstupom na vrcholy v Grécku. Chcela som vyjsť niekam vyššie a naskytla sa mi možnosť ísť na Ararat, najvyššiu horu Turecka, tak som neváhala a šla. Od tej doby, čo sú viac než dva roky, sem jazdím pravidelne každý mesiac na niekoľko dní a cez sezónu výstupov na Ararat zostávam aj 4 a viac mesiacov.
Mesto, kde tradične prebývam, sa volá Doğubayazıt, nachádza sa pri hraniciach s Iránom a Arménskom. Neskúšala som v Turecku žiť inde, než tu na východe, pretože cítim, že som konečne našla miesto, kde sa cítim šťastne. Navštívila som, samozrejme, Istanbul, Ankaru a Antalyu a je to veľký rozdiel.
V čom sa líši východná časť Turecka od týchto veľkých miest na západe?
Rozdiel vnímam v správaní aj v charaktere ľudí – povedala by som, že západ sa začína podobať európskemu štýlu, menej sa tam dodržiavajú tradície a podobne, ale možno je to práve tým, že sú to veľké mestá. Ďalším rozdielom je, že vo východnom Turecku žijú väčšinou iba Kurdi.
Aký je rozdiel medzi Kurdmi a Turkami?
