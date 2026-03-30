Návrat do roku 1980: Emma Tekelyová prekvapila archívnou fotkou aj odkazom

Foto: Instagram (emma.tekelyova)

Frederika Lyžičiar
Spomienka, ktorá ukázala, že krása nie je o detailoch, ale o sebavedomí.

Spomienky nás často vrátia do čias, keď bol svet iný a ľudia mali potrebu všetko komentovať o niečo viac ako dnes.

Moderátorka Emma Tekelyová zverejnila na svojom Instagrame fotografiu z mladosti, ktorá okamžite vyvolala vlnu reakcií. Snímka pochádza z módneho časopisu z roku 1980 a zachytáva ju v elegantnom outfite doplnenom výrazným klobúkom. Už pred časom sa pritom tiež vrátila k svojej minulosti a zaspomínala si na to, ako vyzerala kedysi, pričom prirodzene otvorila tému toho, ako sa dnes pozeráme na krásu v porovnaní s minulosťou.

 

Krása pod drobnohľadom verejnosti

Už v úvode svojho príspevku otvorene pomenovala stereotypy, s ktorými sa ženy stretávajú: „Ak si mladá a pekná, si hlúpa. Ak sa pekne obliekaš, si fiflena. Ak povieš svoj názor, si drzá…“ napísala Emma Tekelyová. K samotnej fotografii sa vrátila s jemnou iróniou a naznačila, ako by ju ľudia mohli vnímať dnes. „Ako dobre, že táto fotka je spomienka. Možno by si vyslúžila zopár poznámok,“ dodala.

 

Do toho zapojila aj svojich sledovateľov a vyzvala ich na reakciu. „Tak skúste. Čo sa vám na tejto fotke nepáči? Mne jednoznačne ten klobúk!“ spýtala sa Soňa. Záber pochádza z časopisu MODA z roku 1980 a jeho autorom je fotograf Karol Kallay.

Z pôvodne jednoduchej spomienky sa tak stal príspevok, ktorý otvoril širšiu diskusiu. Sama sa naň pozerá s odstupom a naznačila, že dnes by podobná fotografia pravdepodobne vyvolala množstvo rôznych reakcií.

Klobúk, ktorý rozdelil názory aj priniesol obdiv

