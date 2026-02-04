Emma Tekelyová zverejnila video z mladosti a nešetrila kritikou: Toto dnešným modelkám podľa nej chýba

Spomienky na módu minulých desaťročí v sebe nesú viac než len strihy a farby – ukrývajú atmosféru doby, sebavedomie aj radosť z prezentácie. Stačí jeden archívny záber a minulosť sa vracia s plnou silou.
Móda kedysi nebola len o oblečení, ale aj o výraze, postoji a úsmeve, ktorý patril k outfitu rovnako prirodzene ako mejkap či účes. Na obdobie, keď mala móda emóciu a úsmev patril k samozrejmostiam, si nedávno zaspomínala moderátorka Emma Tekelyová, ktorá má dnes úctyhodných 73 rokov. Na Instagrame sa podelila o video zo svojej minulosti, v ktorom si ešte ako mladá žena vyskúšala modeling a predviedla atmosféru vtedajších módnych prehliadok.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Modelky sa viac usmievali
Na zverejnených záberoch vidno typické znaky doby – krepované vlasy, výrazný mejkap, červené líčka a sebavedomý pohľad. Nechýba ani úsmev, ktorý bol v tom čase prirodzenou súčasťou prezentácie.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Skôr ako som prišla do STV na konkurz na televíznu hlásateľku, každý mesiac som v relácii Móda nevychádza z módy predvádzala najnovšie kolekcie redakcie časopisu Móda. Nosili sa krepované vlasy, silný mejkap a úsmev. Áno, modelky sa usmievali. Dnes už iba pochodujú. Bez emócie,“ napísala Emma Tekelyová, pričom poukázala na výrazný rozdiel medzi vtedajším a dnešným vnímaním modelingu.
