NATO spustilo novú misiu: Armády nasadia ďalších vojakov, čakajú ich náročné podmienky

Foto: Profimedia

Martin Cucík
TASR
Tlak zo strany Spojených štátov spustil novú misiu v arktickej oblasti.

NATO v stredu oznámilo spustenie svojej novej misie Arktická stráž (Arctic Sentry), zameranej na posilnenie svojej prítomnosti v arktickej oblasti vrátane Grónska. Jej cieľom je okrem zvýšenia monitorovania a vojenských kapacít v tomto regióne aj oslabiť argumenty Spojených štátov, že bezpečnosť v tejto oblasti nie je dostatočne zaručená. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA, AFP a Reuters.

Arktická stráž podčiarkuje odhodlanie Aliancie chrániť svojich členov a udržiavať stabilitu v jednej z najstrategickejších a environmentálne najnáročnejších oblastí sveta,“ uviedol vo svojom vyhlásení veliteľ európskeho velenia USA a vrchný veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe Alexus Grynkewich.

Tlak zo strany Trumpa

NATO začalo s plánovaním misie po rozhovoroch amerického prezidenta Donalda Trumpa s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem na pôde Svetového ekonomického fóra v Davose. Tieto rokovania pomohli zmierniť napätie vyvolané Trumpovými vyjadreniami o možnom získaní Grónska, autonómneho územia Dánska s argumentom, že inak by ho mohlo obsadiť Rusko alebo Čína.

Foto: TASR/AP

Trump následne oznámil, že bol vypracovaný rámec budúcej dohody o Grónsku a celej arktickej oblasti. Dohoda zahŕňala zaručenie bezpečnosti v Arktíde prostredníctvom spoločných akcií.

Rutte a Trump sa zhodli, že NATO prevezme väčšiu úlohu v ochrane Arktídy, zatiaľ čo Dánsko, USA a Grónsko budú naďalej pokračovať v rokovaniach o Grónsku.

Veľká Británia ako kľúčový hráč

Britský minister obrany John Healey ešte predtým uviedol, že britské ozbrojené sily budú v tejto misii zohrávať kľúčovú úlohu. Britská vláda tiež uviedla, že bezpečnostná aliancia Spoločných expedičných síl (Joint Expeditionary Force – JEF) severských európskych a pobaltských krajín pod vedením Spojeného kráľovstva plánuje rozsiahle vojenské aktivity na ďalekom severe, pričom stovky vojakov majú byť nasadené na Islande, v dánskych úžinách a Nórsku v rámci cvičenia, ktoré sa má konať v septembri.

Cvičenie s názvom „Lion Protector“ bude zahŕňať „výcvik vzdušných, pozemných a námorných síl krajín JEF na ochranu kritickej národnej infraštruktúry pred útokmi a sabotážou“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Od New Yorku po Bratislavu: Lajčák mal s Epsteinom desiatky stretnutí, bol aj u neho…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac