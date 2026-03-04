Našli sme mapu najnebezpečnejších krajín v prípadne vypuknutia 3. svetovej vojny. Neradno sa s nimi zahrávať

Ilustračná foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Spomína šesť konkrétnych krajín.

Zo sveta k nám prichádzajú hrozivé správy z každej strany. Už viac ako štyri roky sa odohráva vojna priamo u našich susedov, na Ukrajine, ktorú podľa všetkého Vladimir Putin nemá v úmysle ukončiť a v uplynulých dňoch na nás čoraz viac dolieha konflikt na Blízkom východe. Donald Trump sa vyhráža Iránu a Irán adresuje vyhrážky Európe, aby do situácie nezasahovala. Zostáva nám len dúfať, že situácia sa čím skôr upokojí. Internet zatiaľ zaplavujú najrôznejšie teórie o tom, ako by vyzeral svet, keby vyeskalovala. Upozorňujeme, že ide len o teóriu a veríme, že sa nikdy nestane realitou. 

Pred niekoľkými dňami sme vám priniesli zoznam krajín, o ktorých sa hovorí ako o najbezpečnejších v prípade, že by vypukla 3. svetová vojna. Denník Express ešte v roku 2024 zverejnil mapu „pravdepodobne najnebezpečnejších krajín“, ak by takáto situácia nastala. Vzhľadom k aktuálnym udalostiam sa opäť začala šíriť na internete.

Foto: SITA/AP

Výber krajín je zrejmý

Spomína šesť konkrétnych krajín, ktoré vás pravdepodobne ani neprekvapia: Rusko, USA, Irán, Izrael, Severná Kórea a Taiwan.

Druhá zverejnená mapa zas ukazuje krajiny, ktoré by mali byť najbezpečnejšími. Je to Grónsko, Island, Švajčiarsko, Južná Afrika, Fidži a Nový Zéland. Viaceré z nich spomína aj predchádzajúci zoznam najbezpečnejších krajín, o ktorom sme hovorili v úvode. V ňom sa okrem nich nachádza aj Antarktída, Indonézia, Tuvalu či Argentína.

Snáď sa tieto scenáre nikdy nenaplnia

Veríme, že táto situácia nenastane a namiesto vojenských konfliktov sa veľmoci radšej rozhodnú pre riešenia v podobe rokovaní. Zatiaľ budeme situáciu pozorne sledovať a prinášať vám najnovšie informácie.

