Naše peniaze v bankách čaká zmena: Europarlament schválili nové pravidlá, posilnil ochranu vkladov

Roland Brožkovič
SITA
Nové pravidlá zavádzajú aj vyššiu ochranu pre niektoré špecifické situácie

Europoslanci schválili vo štvrtok rozšírenie pravidiel pre riešenie krízových situácií bánk s cieľom lepšie chrániť vkladateľov a minimalizovať hospodárske škody pri zlyhaní finančných inštitúcií.

Nová legislatíva rozširuje okruh bánk, na ktoré sa vzťahuje rámec riešenia kríz, a umožňuje efektívnejšie riadiť ich prípadný úpadok. Zároveň harmonizuje ochranu vkladateľov v celej Európskej únii (EÚ) a posilňuje využívanie zdrojov financovaných samotným bankovým sektorom namiesto verejných financií.

Vyššia ochrana

Základná ochrana vkladov do výšky 100-tisíc eur na klienta a banku zostáva zachovaná. Nové pravidlá však zavádzajú aj vyššiu ochranu pre niektoré špecifické situácie, napríklad pri transakciách s nehnuteľnosťami, kde môže dosiahnuť od 500-tisíc do 2,5 milióna eur. Reforma zároveň rozširuje mechanizmy riešenia kríz aj na menšie a stredné banky, ak je to vo verejnom záujme.

Pred využitím externých zdrojov budú musieť investori a veritelia banky niesť straty vo výške najmenej osem percent jej záväzkov a vlastného kapitálu. Súčasťou zmien je aj takzvaný mechanizmus preklenutia medzery, ktorý umožní využiť prostriedky systémov ochrany vkladov na stabilizáciu banky alebo zabezpečenie prístupu klientov k ich peniazom.

„Rámec krízového riadenia EÚ sa vďaka tejto legislatíve stáva silnejším a súdržnejším,“ uviedol spravodajca Luděk Niedermayer. „Reforma predstavuje rozhodujúce zlepšenie, vďaka ktorému je riešenie kríz dôveryhodnejšie a prístupnejšie aj pre menšie banky,“ doplnila poslankyňa Irene Tinagliová. Podľa poslancov ide o dôležitý krok k posilneniu finančnej stability a ďalšiemu budovaniu bankovej únie v Európskej únii.

Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
