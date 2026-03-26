Naše peniaze v bankách čaká zmena: Europarlament schválili nové pravidlá, posilnil ochranu vkladov

Europoslanci schválili vo štvrtok rozšírenie pravidiel pre riešenie krízových situácií bánk s cieľom lepšie chrániť vkladateľov a minimalizovať hospodárske škody pri zlyhaní finančných inštitúcií.
Nová legislatíva rozširuje okruh bánk, na ktoré sa vzťahuje rámec riešenia kríz, a umožňuje efektívnejšie riadiť ich prípadný úpadok. Zároveň harmonizuje ochranu vkladateľov v celej Európskej únii (EÚ) a posilňuje využívanie zdrojov financovaných samotným bankovým sektorom namiesto verejných financií.
Vyššia ochrana
Základná ochrana vkladov do výšky 100-tisíc eur na klienta a banku zostáva zachovaná. Nové pravidlá však zavádzajú aj vyššiu ochranu pre niektoré špecifické situácie, napríklad pri transakciách s nehnuteľnosťami, kde môže dosiahnuť od 500-tisíc do 2,5 milióna eur. Reforma zároveň rozširuje mechanizmy riešenia kríz aj na menšie a stredné banky, ak je to vo verejnom záujme.
Pred využitím externých zdrojov budú musieť investori a veritelia banky niesť straty vo výške najmenej osem percent jej záväzkov a vlastného kapitálu. Súčasťou zmien je aj takzvaný mechanizmus preklenutia medzery, ktorý umožní využiť prostriedky systémov ochrany vkladov na stabilizáciu banky alebo zabezpečenie prístupu klientov k ich peniazom.
„Rámec krízového riadenia EÚ sa vďaka tejto legislatíve stáva silnejším a súdržnejším,“ uviedol spravodajca Luděk Niedermayer. „Reforma predstavuje rozhodujúce zlepšenie, vďaka ktorému je riešenie kríz dôveryhodnejšie a prístupnejšie aj pre menšie banky,“ doplnila poslankyňa Irene Tinagliová. Podľa poslancov ide o dôležitý krok k posilneniu finančnej stability a ďalšiemu budovaniu bankovej únie v Európskej únii.
