Naše fľaše na vodu môžu skrývať viac baktérií, než si vieme predstaviť: Lekár radí, ako ich udržať čisté

Sú ekologickejšie a štýlovejšie ako jednorazové plastové fľaše, no ak sa o ne nestaráte správne, môžu sa stať hotovou liahňou baktérií. Odborníci preto varujú, že aj módny doplnok môže pri nedostatočnej hygiene spôsobiť vážne zdravotné problémy.
Ako uviedol portál UNILAD, lekár z Los Angeles Myro Figura upozornil vo svojom videu na platforme TikTok na výsledky štúdie Water Filter Guru, podľa ktorej môže byť opakovane použiteľná fľaša až 40-tisíckrát špinavšia ako záchodová doska. Výskum tiež poukázal na rozdiely medzi jednotlivými typmi fliaš, pričom niektoré modely obsahovali násobne viac baktérií v porovnaní s bežnými domácimi predmetmi.
Kde sa baktérie skrývajú najviac
Podľa Dr. Figuru je problémovým miestom predovšetkým horná časť fliaš, ktorá ponúka ideálne podmienky na množenie mikroorganizmov. „Problém je najmä v hornej časti fliaš, baktérie sa tam veľmi rady množia,“ vysvetlil.
Lekár zároveň varoval, že takéto prostredie môže viesť k akútnym ochoreniam a pri dlhodobom kontakte s plesňami a biofilmom aj k chronickým zdravotným ťažkostiam.
