NASA varuje, blíži sa k nám asteroid: Nové výpočty ukázali, kam by mal dopadnúť. Vedci povedali, ako to ovplyvní Zem

Pozornosť astronómov sa opäť obracia k asteroidu 2024 YR4, ktorý ešte pred niekoľkými mesiacmi vyvolal obavy z možnej kolízie so Zemou. Dnes už vieme, že k zrážke so Zemou nedôjde, no otázkou zostáva, čo sa stane s Mesiacom.
Najnovšie pozorovania pomocou vesmírneho teleskopu Jamesa Webba naznačujú, že pravdepodobnosť zásahu Mesiaca mierne vzrástla. Ako dodáva portál EarthSky, na základe pozorovania z 3. júna 2025 astronómovia upresnili dráhu asteroidu 2024 YR4.
Malá pravdepodobnosť, no veľká pozornosť
Nové údaje ukazujú, že pravdepodobnosť jeho nárazu do Mesiaca dňa 22. decembra 2032 vzrástla z pôvodných 3,8 % na 4,3 %. Hoci ide o nízke číslo, momentálne predstavuje najvyššiu známu šancu, že asteroid zasiahne náš prirodzený satelit.
NASA však upokojuje verejnosť: „Aj keby k nárazu prišlo, neovplyvní to obežnú dráhu Mesiaca.“ Napriek tomu by išlo o mimoriadne zaujímavý jav. Ak by asteroid dopadol na osvetlenú stranu Mesiaca, mohli by sme kolíziu pozorovať aj zo Zeme, samozrejme pomocou ďalekohľadov.
Kolízia so Zemou už nehrozí, ale isté to nebolo vždy
Asteroid bol objavený na Vianoce v roku 2024 systémom včasného varovania ATLAS a krátko nato sa stal predmetom intenzívneho výskumu. Vo februári 2025 NASA oznámila, že objekt 2024 YR4 definitívne nezasiahne Zem.
Jeho pravdepodobnosť kolízie s našou planétou bola v istom bode až 1 ku 32, čo je rekordná hodnota v rámci Torinskej stupnice, teda škály, ktorá hodnotí riziko nárazu kozmických telies. Na porovnanie, neslávne známy asteroid Apophis dosiahol v roku 2004 hodnotu 4, zatiaľ čo 2024 YR4 sa dostal na úroveň 3, než bol jeho status znížený najskôr na 1 a potom na 0, čo znamená, že už nepredstavuje žiadne riziko.
Aký je veľký a odkiaľ pochádza
Na základe najnovších údajov má asteroid priemer od 53 do 67 metrov, čo je približne veľkosť pätnásťposchodovej budovy. Podľa NASA je tak väčší, než sa pôvodne predpokladalo. Ak by takýto objekt zasiahol Zem, spôsobil by lokálne zničenie. Aj preto priťahuje pozornosť aj možnosť jeho dopadu na Mesiac. Zaujímavé je aj zistenie o jeho tvare a pôvode.
Podľa astronóma Brycea Bolina z Eureka Scientific má asteroid tvar pripomínajúci hokejový puk, čo je medzi asteroidmi pomerne nezvyčajné. Okrem toho pochádza zo strednej časti hlavného pásu asteroidov, čo vedcov prekvapilo. Pôvodne sa totiž predpokladalo, že z tejto oblasti sa objekty na dráhu križujúcu Zem nedostávajú často.
Kedy sa dozvieme viac
Ďalšie presnejšie pozorovania NASA neplánuje skôr ako v roku 2028, keď sa 2024 YR4 opäť priblíži k Zemi počas svojho obehu okolo Slnka. Do tej doby budeme čakať, ako sa bude dráha tohto asteroidu ďalej meniť.
Ak by naozaj došlo k nárazu do Mesiaca, ten by mohol nastať na jeho okraji, teda na takzvanej límbe. To by mohlo znamenať, že sa úkaz odohrá na strane odvrátenej od Zeme. V opačnom prípade by sme však mohli byť svedkami historickej udalosti, ktorú by sme videli aj voľným okom s pomocou ďalekohľadu.
