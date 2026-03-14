„Naozaj sa to deje.“ Lesy na celom svete počas búrky záhadne žiaria

Foto: William Brune, AGU press

Michaela Olexová
Odborníci už dlho predpokladali, že podobný jav by skutočne mohol existovať. Nemali však presvedčivý dôkaz.

„Stromy by mohli počas búrok žiariť.“ Verte alebo nie, aj to bola dlho hypotéza vedcov, ktorí sa venujú meteorológii a elektrickým javom v prírode. Predpokladalo sa, že silné elektrické pole z búrkových mrakov môže vyvolať slabú žiaru v stromoch pod nimi.

„Naozaj sa to deje. Videli sme to. Vieme, že to existuje,“ povedal Patrick McFarland, vedúci tímu meteorológov z Pensylvánskej štátnej univerzity, ktorý sa vydal priamo do terénu pozorovať búrky a získať presvedčivý dôkaz.

Výskum publikoval časopis Geophysical Research Letters a informoval o ňom portál Science Alert.

Predtým, ako vedci uskutočnili výskum v teréne, pokúsili sa dokázať existenciu žiary tým, že do laboratória vniesli malé smreky a javory v plastových kvetináčoch. Položili ich pod nabité kovové platne, aby napodobnili búrkové mraky, ktoré prechádzajú nad lesom. Potom zhasli svetlá.

Objavili sa záblesky svetla

V pôvodnom článku Science Alert sa jav označuje anglickým slovom corona. Ide o korónový výboj, ktorý môžeme voľne nazvať aj korónou – slabou žiarou vznikajúcou na špičkách listov, kde je elektrické pole najsilnejšie.

„Ak ste v laboratóriu a zatvoríte dvere, zhasnete všetky svetlá a zablokujete aj okná, môžete zbadať takmer neviditeľné koróny. Vyzerajú ako jemná modrá žiara,“ opisuje McFarland.

Tím sa tieto takmer neviditeľné iskry následne pokúsil zachytiť aj vo voľnej prírode. Vedci vyrazili do terénu v dodávke Toyota Sienna vybavenej prenosnou meteorologickou stanicou, detektorom elektrického poľa, laserovým diaľkomerom a špeciálnym periskopom namontovaným na streche, ktorý nasmeroval svetlo do ultrafialovej kamery.

Výsledné video na prvý pohľad nepôsobí mimoriadne – vidno na ňom listy stromov, ktoré vejú vo vetre uprostred búrky nad Severnou Karolínou. Ultrafialové záblesky svetla sa však objavili.

Zaznamenali 41 zábleskov svetla, každý trval 0,1 až 3 sekundy

