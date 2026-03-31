Namiesto pokuty druhá šanca: Bratislava zavádza novinku, poteší vodičov aj cestujúcich v MHD

Prvá pokuta za neuhradené parkovanie v Bratislave v rámci celomestskej parkovacej politiky (PAAS) počas 12 mesiacov sa od stredy (1. 4.) mení na upozornenie na porušenie pravidiel aj s odporúčaním, ako sa mu v budúcnosti vyhnúť. Zároveň sa postupne končí éra oranžových lístkov upozorňujúcich vodičov na nesprávne parkovanie.
Časom ich nahradia notifikácie do mobilu. Nižšie sadzby pokút sa týkajú aj cestujúcich v MHD. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla. „Cieľom parkovacej politiky nie je sankcionovať drobné, neúmyselné omyly, ale zabezpečiť funkčný, spravodlivý a efektívny systém regulácie parkovania,“ konštatuje magistrát, ktorý ešte vo februári predložil na bratislavské mestské zastupiteľstvo návrh na odpustenie prvej pokuty. Poslanecký zbor zmenu jednohlasne odsúhlasil.
Výnimky pri parkovacích kartách a lístkoch
Rovnako sa pokute vyhne aj majiteľ vozidla, ak mu v predchádzajúcich siedmich dňoch vypršala platnosť polročnej alebo ročnej rezidentskej parkovacej karty, prípadne polročnej alebo ročnej abonentskej parkovacej karty. Musí si však do siedmich dní po zaznamenaní tohto správneho deliktu opätovne túto kartu kúpiť. Pokuta bude odpustená aj v prípade, ak kontrola zachytí parkujúceho počas niekoľkých minút po vypršaní platného lístka pred tým, ako s autom odíde, alebo ako si zaplatí ďalší lístok.
Hlavné mesto zároveň prichádza s ďalšou novinkou. Po zaregistrovaní sa v aplikácii PAAS si môžu vodiči zvoliť aj SMS alebo e-mailové upozornenia na nesprávne parkovanie, a to vrátane notifikácií o prípadných pokutách či o upustení od vymáhania pokuty. Tieto SMS alebo e-mailové notifikácie postupne nahradia nálepky na autách, ktoré v súčasnosti informujú vodičov o tom, že pravdepodobne parkovali nesprávne.
Počas prechodného obdobia budú používané nálepky aj notifikácie, aby mali všetci dostatok času zaregistrovať sa do nového notifikačného systému. Zavedenie tejto novinky súvisí aj s nasadením nových skenovacích vozidiel, ktoré majú zlepšiť kontrolu parkovania.
Nižšie pokuty v MHD
Aplikácia zároveň naďalej ponúka predčasné ukončenie parkovania. „Aby parkujúci nemusel neustále sledovať platnosť lístka, stačí si zvoliť dlhší čas parkovania. Ak vybaví veci skôr, parkovací lístok, jednoducho, predčasne ukončí. Zaplatí iba sumu za čas, keď reálne parkoval,“ pripomína magistrát.
Od 1. apríla budú taktiež nižšie sadzby pokút v MHD, keďže výška pokuty sa postupne vyšplhala na 120 eur. Po novom bude výška pokuty za cestovanie bez platného cestovného lístka 79 eur pri úhrade na mieste, 89 eur pri úhrade do dvoch týždňov, prípadne 99 eur neskôr.
Naďalej bude možné uplatniť si zľavu z pokuty, a to do výšky 100 percent, ak pokutu dostane cestujúci, ktorý predtým mal električenku, avšak jej platnosť sa skončila dva týždne pred udelením pokuty. Ak to bolo skôr alebo nemal električenku, zostáva maximálna zľava 80 percent pri kúpe ročného predplatného cestovného lístka.
