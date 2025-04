Na bločku sa objavil zvláštny poplatok: Cestovateľ v Bratislave ochutnal tradičné jedlo, podľa ľudí padol do turistickej pasce

Bratislavu navštevuje mnoho zahraničných turistov. A tak ako v každom veľkom meste, aj tu sa nájdu ľudia, ktorí chcú na tom zarobiť čo najviac. Turista sa rozhodol v jednom z podnikov ochutnať nejaké tradičné slovenské jedlo. Podľa ľudí ale zaplatil viac, ako mal.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Čo si myslí turista o Bratislave?

Turista, ktorý si na YouTube hovorí Greeno Eats, cestuje po svete, všeličo ochutnáva a jedlá následne ohodnotí na videu. V jednom zo svojich videí ukazuje, ako sa vybral navštíviť Bratislavu, aby si aj tam dal pod zub niečo dobré. Samozrejme, pozrel si aj ikonické bratislavské miesta, ktoré nevynechá hádam žiaden turista.

Páčilo sa mu, že napriek tomu, že ide o veľké mesto, v okolí hradu bol relatívny pokoj a neboli tam davy ľudí. Pochvaľoval si aj výhľady na Dunaj a okolie. Napokon ale dostal hlad a rozhodol sa zakotviť v jednej z bratislavských reštaurácií. Ide o tradičnú reštauráciu núkajúcu klasické slovenské pokrmy.

Ako prvé ho zaujalo pivo, pričom pol litra stálo podľa menu 4,90 eura. Jedálny lístok ponúkal okrem iného napríklad kapustnicu, cesnakovú či fazuľovú polievku, ale aj kurací rezeň a hovädzí guláš.

Na bločku sa objavil zvláštny poplatok

Greeno sa napokon rozhodol pre kurací vývar a hovädzie dusené mäso s knedľou a kôprovou omáčkou. Kým čakal na jedlo, skonštatoval, že v minulosti navštívil už aj Trenčín a v miestnom supermarkete jedol najhoršie čínskej jedlo vo svojom živote.

Čo sa ale týka bratislavskej reštaurácie, celkovo bol s jedlom spokojný a chutilo mu. Pochválil aj reštauráciu ako celok, vraj to tam vôbec nie je zlé. Ľudí ale prekvapilo, keď vo videu ukázal bloček. Greenova celková útrata predstavovala 28 eur a 20 centov. Za pivo zaplatil 4,90 eura, za slepačí vývar 5,90 eura a za hlavné jedlo zaplatil 14,90 eura. Na bločku sa ale objavila položka „servis“, za ktorú zaplatil navyše 2,50 eura.

Podľa Slovákov padol do turistickej pasce

Komentujúci Greenovi pod videom píšu, že sa zdá, že padol do turistickej pasce. Jeden z nich píše, že nepochybuje o kvalite jedla, no bežne si dá v meste pivo aj za polovičnú, či dokonca štvrtinovú sumu. Dodáva, že nikdy nepočul ani o poplatku za servis a pôsobí to ako niečo, čo si reštaurácia vymyslela.

Greeno priznáva, že za rohom v podniku naozaj mali pivo aj za 3 eurá. Dodáva ale, že napríklad v Británii je poplatok za servis celkom bežný, príliš si nad tým preto hlavu nelámal. Pridáva sa aj ďalší komentujúci, podľa ktorého je miesto, kde Greeno jedol, predraženým turistickým podnikom. Kritizuje tiež, že to, čo Greeno jedol, vlastne ani nie je tradičné slovenské jedlo, napriek tomu, že vo videu hovorí o ochutnávke tradičného jedla. Greeno ale dúfa, že sa mu v budúcnosti podarí navštíviť Bratislavu opäť a vyskúšať aj iné reštaurácie.