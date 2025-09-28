Náklady presiahli 240 miliónov eur: V Číne dnes pre dopravu otvorili najvyšší most na svete, je vysoký 625 metrov

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
V Číne otvorili svetový unikát.

V hornatej provincii Kuej-čou ležiacej na juhozápade Číny otvorili v nedeľu pre dopravu najvyšší most na svete nazvaný Huajiang Grand Canyon. Mostovku delí od koryta rieky Pej-pchan vzdialenosť 625 metrov, čo sa zhruba rovná výške Šanghajskej veže (632 metrov), najvyššieho mrakodrapu v Číne. Informovala o tom agentúra Sin-chua.

Vzdialenosť medzi dvoma piliermi tohto visutého mosta dosahuje 1 420 metrov. Celková dĺžka konštrukcie je 2 890 metrov. Most skráti čas na prekonanie rokliny Chua-ťiang z približne dvoch hodín na niekoľko minút. Realizácia tohto megaprojektu sa začala 18. januára 2022 a trvala tri roky. Podľa správ čínskych štátnych médií náklady presiahli dve miliardy jüanov (približne 240 miliónov eur).

Foto: Profimedia

Podobné projekty vyvolávajú kritiku

Na čínskom území sa nachádza 18 z 20 najvyšších mostov na svete. Bývalý najvyšší most sveta Pej-pchan-ťiang otvorený v roku 2016 preklenuje takisto rieku Pej-pchan a má vertikálnu výšku 565,4 metra. Výstavba takýchto rozsiahlych infraštruktúrnych projektov sa považuje za kontroverznú pre vysoké náklady, píše agentúra DPA. Niektoré čínske provincie sú totiž značne zadlžené, čo čoraz viac spomaľuje hospodársky rast krajiny.

Práve provincia Kuej-čou je jednou z najmenej rozvinutých. Nachádza sa tam takmer polovica zo 100 najvyšších mostov na svete, pripomenula Sin-chua.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac