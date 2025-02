Najvyšší súd rozhodol: Bombic zostáva na slobode, dostane monitorovací náramok

Najvyšší súd dnes rozhodol o budúcnosti Daniela Bombica, na internete známeho ako Danny Kollar. Podľa rozsudku zostáva Bombic na slobode. Nerozhoduje sa pritom o samotných skutkoch, len o tom, či na riadny súd počká vo väzbe alebo bude voľný.

Článok pokračuje pod videom ↓

Najvyšší súd zrušil rozhodnutie ŠTS a Bombicovi navyše zakázal vycestovať do zahraničia a taktiež zdieľať na sociálnych sieťach nenávistné príspevky. Rovnako sa musí minimálne raz mesačne hlásiť probačnému a mediačnému úradníkovi, rozhodol tak Najvyšší súd, a to len pred niekoľkými minútami.

„Každý má právo šíriť myšlienky, ale v súlade s princípom slušnosti a rešpektu,“ povedala predsedníčka senátu.

Rozhodnutie je právoplatné.

Podal námietku

Deň pred súdom pritom vyhlásil, že sa 6. februára nerozhodne, pretože podal námietku voči senátu, ktorý je podľa neho zaujatý. Narážal najmä na Petra Paludu, sudcu, ktorý v minulosti kandidoval za stranu Sloboda a Solidarita. Bombic sa tiež sťažoval, že médiá nerešpektujú prezumpciu neviny.

Advokát David Lindtner, ktorý Bombica zastupuje, tvrdí, že jeho klient nepatrí za mreže.

„Ani jeden zo skutkov, ktorý je mu kladený za vinu, nie je trestným činom. Chápem, že je to pre médiá šok,“ povedal advokát počas svojej reči. Samotný Bombic nevyužil svoje právo vypovedať.

Lindtner ďalej tvrdil, že pokiaľ súd zakáže Bombicovi publikovať na sociálnych sieťach, dôjde k „extrémnemu zásahu do slobody slova až k cenzúre“. Súd môže okrem väzby nariadiť aj iné opatrenia, napríklad elektronický náramok alebo práve zákaz publikovania.

Bombic zase zopakoval svoj prísľub, ktorý povedal na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku ešte minulý týždeň. Tvrdí, že zmierni intenzitu vyjadrení.

Protesty pred súdom

Ešte o 8:30 ráno nebolo jasné, kedy sa súd s Bombicom začne. Na oficiálnej stránke Najvyššieho súdu SR neboli zverejnené mená predsedu senátu ani členov senátu a ani konkrétny čas.

Napriek tomu boli pred budovu zvolané dva protesty. Kým jeden koordinoval samotný Bombic, ten druhý, s názvom „Nenávisť nikdy nevyhrá: Pridáte sa ku mne a prídete na najvyšší súd?“ organizoval David Púchovský, známy ako niekdajší admin policajnej stránky Hoaxy a podvody.

Dôvod, prečo sa rozhodol zorganizovať protest, bol aj ten, že on sám sa stal obeťou Bombicovej šikany. Zároveň tým mal každý zo zúčastnených vyjadriť odhodlanie bojovať za slušnosť a snahu eliminovať extrémizmus a nenávisť.

„Jeho slová na mňa nemajú žiadny účinok. Je na zlej adrese. Pre mňa je to zosobnenie utrápeného, osamelého a zradikalizovaného človeka, ktorý sám seba pasuje do roly záchrancu „bielych detí“, pritom nikdy nemal riadny vzťah so ženou a nikdy mať deti nebude – na rozdiel od mnohých LGBTQ+ párov,“ píše Púchovský a dodáva, že jeho cieľom nie je ovplyvňovať alebo kritizovať súd.